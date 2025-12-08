SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AOM FX
Pavel Kornilov

AOM FX

Pavel Kornilov
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 12%
Dukascopy-live-1
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8
Bénéfice trades:
5 (62.50%)
Perte trades:
3 (37.50%)
Meilleure transaction:
28.01 GBP
Pire transaction:
-16.71 GBP
Bénéfice brut:
107.71 GBP (1 033 pips)
Perte brute:
-29.58 GBP (190 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (80.77 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
80.77 GBP (4)
Ratio de Sharpe:
0.59
Activité de trading:
20.97%
Charge de dépôt maximale:
44.22%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
3.13
Longs trades:
4 (50.00%)
Courts trades:
4 (50.00%)
Facteur de profit:
3.64
Rendement attendu:
9.77 GBP
Bénéfice moyen:
21.54 GBP
Perte moyenne:
-9.86 GBP
Pertes consécutives maximales:
2 (-24.93 GBP)
Perte consécutive maximale:
-24.93 GBP (2)
Croissance mensuelle:
12.28%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
24.93 GBP
Maximal:
24.93 GBP (3.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.92% (24.93 GBP)
Par fonds propres:
2.46% (16.55 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 101
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 843
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +28.01 GBP
Pire transaction: -17 GBP
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +80.77 GBP
Perte consécutive maximale: -24.93 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Dukascopy-live-1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 4
Pepperstone-Edge12
0.33 × 18
ICMarkets-Live17
0.43 × 7
EightcapLtd-Real-4
0.43 × 44
RoboForex-Prime
0.67 × 6
Dukascopy-LIVE-1
0.68 × 730
Dukascopy-live-1
1.18 × 891
Weltrade-Live
1.50 × 58
AdmiralsGroup-Live3
3.36 × 33
AdmiralMarkets-Live3
3.83 × 99
XMGlobal-Real 41
7.44 × 48
GQCapital-Live
7.71 × 48
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.12.15 16:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 10:53
Share of trading days is too low
2025.12.09 10:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 09:53
Share of trading days is too low
2025.12.09 09:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 20:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 20:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 20:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.08 20:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 20:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AOM FX
30 USD par mois
12%
0
0
USD
715
GBP
1
0%
8
62%
21%
3.64
9.77
GBP
4%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.