SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / THPX15
Ai Jing Gao

THPX15

Ai Jing Gao
0 comentarios
Fiabilidad
30 semanas
1 / 749 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 2 504%
NCESC-Live
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 792
Transacciones Rentables:
989 (55.18%)
Transacciones Irrentables:
803 (44.81%)
Mejor transacción:
610.11 USD
Peor transacción:
-282.95 USD
Beneficio Bruto:
47 888.50 USD (23 867 075 pips)
Pérdidas Brutas:
-32 257.91 USD (25 910 687 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (1 028.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 357.90 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
70.23%
Carga máxima del depósito:
9.36%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
52
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
14.57
Transacciones Largas:
894 (49.89%)
Transacciones Cortas:
898 (50.11%)
Factor de Beneficio:
1.48
Beneficio Esperado:
8.72 USD
Beneficio medio:
48.42 USD
Pérdidas medias:
-40.17 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-150.62 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-667.18 USD (3)
Crecimiento al mes:
146.40%
Pronóstico anual:
1 776.28%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
168.90 USD
Máxima:
1 072.68 USD (6.50%)
Reducción relativa:
De balance:
35.37% (235.91 USD)
De fondos:
3.21% (90.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAGBTC 694
BTCUSD 545
WTIBTC 392
XAUBTC 161
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAGBTC 17K
BTCUSD -2.4K
WTIBTC 142
XAUBTC 1.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAGBTC 41K
BTCUSD -2.1M
WTIBTC 14K
XAUBTC 13K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +610.11 USD
Peor transacción: -283 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 028.81 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -150.62 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NCESC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real31
0.00 × 5
NCESC-Live
3.01 × 800
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.25 09:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 08:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 06:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 09:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 03:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 14:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 02:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 03:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 15:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 13:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 15:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 02:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 03:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 14:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 03:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.30 08:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 15:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
THPX15
50 USD al mes
2 504%
1
749
USD
17K
USD
30
0%
1 792
55%
70%
1.48
8.72
USD
35%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.