Total de Trades:
1 792
Transacciones Rentables:
989 (55.18%)
Transacciones Irrentables:
803 (44.81%)
Mejor transacción:
610.11 USD
Peor transacción:
-282.95 USD
Beneficio Bruto:
47 888.50 USD (23 867 075 pips)
Pérdidas Brutas:
-32 257.91 USD (25 910 687 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (1 028.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 357.90 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
70.23%
Carga máxima del depósito:
9.36%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
52
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
14.57
Transacciones Largas:
894 (49.89%)
Transacciones Cortas:
898 (50.11%)
Factor de Beneficio:
1.48
Beneficio Esperado:
8.72 USD
Beneficio medio:
48.42 USD
Pérdidas medias:
-40.17 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-150.62 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-667.18 USD (3)
Crecimiento al mes:
146.40%
Pronóstico anual:
1 776.28%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
168.90 USD
Máxima:
1 072.68 USD (6.50%)
Reducción relativa:
De balance:
35.37% (235.91 USD)
De fondos:
3.21% (90.60 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAGBTC
|694
|BTCUSD
|545
|WTIBTC
|392
|XAUBTC
|161
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAGBTC
|17K
|BTCUSD
|-2.4K
|WTIBTC
|142
|XAUBTC
|1.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAGBTC
|41K
|BTCUSD
|-2.1M
|WTIBTC
|14K
|XAUBTC
|13K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
Mejor transacción: +610.11 USD
Peor transacción: -283 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 028.81 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -150.62 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NCESC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
NCESC-Live
|3.01 × 800
No hay comentarios
