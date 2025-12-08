SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AOM FX
Pavel Kornilov

AOM FX

Pavel Kornilov
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 12%
Dukascopy-live-1
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
5 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (37.50%)
En iyi işlem:
28.01 GBP
En kötü işlem:
-16.71 GBP
Brüt kâr:
107.71 GBP (1 033 pips)
Brüt zarar:
-29.58 GBP (190 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (80.77 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
80.77 GBP (4)
Sharpe oranı:
0.59
Alım-satım etkinliği:
20.97%
Maks. mevduat yükü:
44.22%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
3.13
Alış işlemleri:
4 (50.00%)
Satış işlemleri:
4 (50.00%)
Kâr faktörü:
3.64
Beklenen getiri:
9.77 GBP
Ortalama kâr:
21.54 GBP
Ortalama zarar:
-9.86 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-24.93 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-24.93 GBP (2)
Aylık büyüme:
12.28%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.93 GBP
Maksimum:
24.93 GBP (3.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.92% (24.93 GBP)
Varlığa göre:
2.46% (16.55 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 101
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 843
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.01 GBP
En kötü işlem: -17 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +80.77 GBP
Maksimum ardışık zarar: -24.93 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Dukascopy-live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 4
Pepperstone-Edge12
0.33 × 18
ICMarkets-Live17
0.43 × 7
EightcapLtd-Real-4
0.43 × 44
RoboForex-Prime
0.67 × 6
Dukascopy-LIVE-1
0.68 × 730
Dukascopy-live-1
1.18 × 891
Weltrade-Live
1.50 × 58
AdmiralsGroup-Live3
3.36 × 33
AdmiralMarkets-Live3
3.83 × 99
XMGlobal-Real 41
7.44 × 48
GQCapital-Live
7.71 × 48
İnceleme yok
2025.12.15 16:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 10:53
Share of trading days is too low
2025.12.09 10:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 09:53
Share of trading days is too low
2025.12.09 09:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 20:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 20:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 20:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.08 20:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 20:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AOM FX
Ayda 30 USD
12%
0
0
USD
715
GBP
1
0%
8
62%
21%
3.64
9.77
GBP
4%
1:100
