İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
5 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (37.50%)
En iyi işlem:
28.01 GBP
En kötü işlem:
-16.71 GBP
Brüt kâr:
107.71 GBP (1 033 pips)
Brüt zarar:
-29.58 GBP (190 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (80.77 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
80.77 GBP (4)
Sharpe oranı:
0.59
Alım-satım etkinliği:
20.97%
Maks. mevduat yükü:
44.22%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
3.13
Alış işlemleri:
4 (50.00%)
Satış işlemleri:
4 (50.00%)
Kâr faktörü:
3.64
Beklenen getiri:
9.77 GBP
Ortalama kâr:
21.54 GBP
Ortalama zarar:
-9.86 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-24.93 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-24.93 GBP (2)
Aylık büyüme:
12.28%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.93 GBP
Maksimum:
24.93 GBP (3.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.92% (24.93 GBP)
Varlığa göre:
2.46% (16.55 GBP)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +28.01 GBP
En kötü işlem: -17 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +80.77 GBP
Maksimum ardışık zarar: -24.93 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Dukascopy-live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge12
|0.33 × 18
|
ICMarkets-Live17
|0.43 × 7
|
EightcapLtd-Real-4
|0.43 × 44
|
RoboForex-Prime
|0.67 × 6
|
Dukascopy-LIVE-1
|0.68 × 730
|
Dukascopy-live-1
|1.18 × 891
|
Weltrade-Live
|1.50 × 58
|
AdmiralsGroup-Live3
|3.36 × 33
|
AdmiralMarkets-Live3
|3.83 × 99
|
XMGlobal-Real 41
|7.44 × 48
|
GQCapital-Live
|7.71 × 48
