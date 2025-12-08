- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
12
Gewinntrades:
7 (58.33%)
Verlusttrades:
5 (41.67%)
Bester Trade:
28.01 GBP
Schlechtester Trade:
-19.01 GBP
Bruttoprofit:
150.89 GBP (1 398 pips)
Bruttoverlust:
-60.65 GBP (403 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (80.77 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
80.77 GBP (4)
Sharpe Ratio:
0.44
Trading-Aktivität:
15.71%
Max deposit load:
44.22%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
3.62
Long-Positionen:
7 (58.33%)
Short-Positionen:
5 (41.67%)
Profit-Faktor:
2.49
Mathematische Gewinnerwartung:
7.52 GBP
Durchschnittlicher Profit:
21.56 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-12.13 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-24.93 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-24.93 GBP (2)
Wachstum pro Monat :
14.18%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
24.93 GBP
Maximaler:
24.93 GBP (3.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.92% (24.93 GBP)
Kapital:
2.46% (16.55 GBP)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|995
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +28.01 GBP
Schlechtester Trade: -19 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +80.77 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -24.93 GBP
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Dukascopy-live-1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge12
|0.33 × 18
|
ICMarkets-Live17
|0.43 × 7
|
EightcapLtd-Real-4
|0.43 × 44
|
RoboForex-Prime
|0.67 × 6
|
Dukascopy-LIVE-1
|0.68 × 730
|
Dukascopy-live-1
|1.18 × 891
|
Weltrade-Live
|1.50 × 58
|
AdmiralsGroup-Live3
|3.36 × 33
|
AdmiralMarkets-Live3
|3.83 × 99
|
XMGlobal-Real 41
|7.44 × 48
|
GQCapital-Live
|7.71 × 48
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
14%
0
0
USD
USD
727
GBP
GBP
3
0%
12
58%
16%
2.48
7.52
GBP
GBP
4%
1:100