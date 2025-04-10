SeñalesSecciones
Ai Jing Gao

THPX3

Ai Jing Gao
Fiabilidad
38 semanas
2 / 846 USD
incremento desde 2025 3 269%
NCESC-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 473
Transacciones Rentables:
1 465 (59.23%)
Transacciones Irrentables:
1 008 (40.76%)
Mejor transacción:
1 578.65 USD
Peor transacción:
-1 626.27 USD
Beneficio Bruto:
261 029.19 USD (252 974 pips)
Pérdidas Brutas:
-173 921.54 USD (163 770 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (701.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8 419.46 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
46.21%
Carga máxima del depósito:
13.14%
Último trade:
19 horas
Trades a la semana:
37
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
11.03
Transacciones Largas:
1 200 (48.52%)
Transacciones Cortas:
1 273 (51.48%)
Factor de Beneficio:
1.50
Beneficio Esperado:
35.22 USD
Beneficio medio:
178.18 USD
Pérdidas medias:
-172.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-6 643.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 643.06 USD (9)
Crecimiento al mes:
38.96%
Pronóstico anual:
472.69%
Trading algorítmico:
34%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
7 899.76 USD (8.92%)
Reducción relativa:
De balance:
36.19% (7 877.50 USD)
De fondos:
7.15% (1 252.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAGBTC 1605
XAGBTC.stp 868
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAGBTC 84K
XAGBTC.stp 3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAGBTC 68K
XAGBTC.stp 21K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 578.65 USD
Peor transacción: -1 626 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +701.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6 643.06 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NCESC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

NCESC-Live
7.00 × 73
2025.12.23 10:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 06:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 11:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.20 09:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.20 08:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 09:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 05:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 13:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 06:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 11:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.01 00:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 23:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 18:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 07:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 05:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 03:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 02:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 08:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 03:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
