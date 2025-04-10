- Incremento
- Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
2 473
Transacciones Rentables:
1 465 (59.23%)
Transacciones Irrentables:
1 008 (40.76%)
Mejor transacción:
1 578.65 USD
Peor transacción:
-1 626.27 USD
Beneficio Bruto:
261 029.19 USD (252 974 pips)
Pérdidas Brutas:
-173 921.54 USD (163 770 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (701.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8 419.46 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
46.21%
Carga máxima del depósito:
13.14%
Último trade:
19 horas
Trades a la semana:
37
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
11.03
Transacciones Largas:
1 200 (48.52%)
Transacciones Cortas:
1 273 (51.48%)
Factor de Beneficio:
1.50
Beneficio Esperado:
35.22 USD
Beneficio medio:
178.18 USD
Pérdidas medias:
-172.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-6 643.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 643.06 USD (9)
Crecimiento al mes:
38.96%
Pronóstico anual:
472.69%
Trading algorítmico:
34%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
7 899.76 USD (8.92%)
Reducción relativa:
De balance:
36.19% (7 877.50 USD)
De fondos:
7.15% (1 252.60 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAGBTC
|1605
|XAGBTC.stp
|868
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAGBTC
|84K
|XAGBTC.stp
|3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAGBTC
|68K
|XAGBTC.stp
|21K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 578.65 USD
Peor transacción: -1 626 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +701.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6 643.06 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NCESC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
NCESC-Live
|7.00 × 73
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
50 USD al mes
3 269%
2
846
USD
USD
85K
USD
USD
38
34%
2 473
59%
46%
1.50
35.22
USD
USD
36%
1:100