리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Dukascopy-live-1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageFXInternational-Live 4 0.00 × 1 FBS-Real-2 0.00 × 1 ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server 0.00 × 4 Pepperstone-Edge12 0.33 × 18 ICMarkets-Live17 0.43 × 7 EightcapLtd-Real-4 0.43 × 44 RoboForex-Prime 0.67 × 6 Dukascopy-LIVE-1 0.68 × 730 Dukascopy-live-1 1.18 × 891 Weltrade-Live 1.50 × 58 AdmiralsGroup-Live3 3.36 × 33 AdmiralMarkets-Live3 3.83 × 99 XMGlobal-Real 41 7.44 × 48 GQCapital-Live 7.71 × 48