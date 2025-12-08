- 자본
- 축소
트레이드:
16
이익 거래:
8 (50.00%)
손실 거래:
8 (50.00%)
최고의 거래:
34.51 GBP
최악의 거래:
-19.01 GBP
총 수익:
185.40 GBP (1 714 pips)
총 손실:
-73.91 GBP (486 pips)
연속 최대 이익:
4 (80.77 GBP)
연속 최대 이익:
80.77 GBP (4)
샤프 비율:
0.41
거래 활동:
13.58%
최대 입금량:
44.22%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
4.47
롱(주식매수):
7 (43.75%)
숏(주식차입매도):
9 (56.25%)
수익 요인:
2.51
기대수익:
6.97 GBP
평균 이익:
23.18 GBP
평균 손실:
-9.24 GBP
연속 최대 손실:
3 (-13.26 GBP)
연속 최대 손실:
-24.93 GBP (2)
월별 성장률:
17.52%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
24.93 GBP
최대한의:
24.93 GBP (3.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.92% (24.93 GBP)
자본금별:
2.46% (16.55 GBP)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|144
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +34.51 GBP
최악의 거래: -19 GBP
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +80.77 GBP
연속 최대 손실: -13.26 GBP
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Dukascopy-live-1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge12
|0.33 × 18
|
ICMarkets-Live17
|0.43 × 7
|
EightcapLtd-Real-4
|0.43 × 44
|
RoboForex-Prime
|0.67 × 6
|
Dukascopy-LIVE-1
|0.68 × 730
|
Dukascopy-live-1
|1.18 × 891
|
Weltrade-Live
|1.50 × 58
|
AdmiralsGroup-Live3
|3.36 × 33
|
AdmiralMarkets-Live3
|3.83 × 99
|
XMGlobal-Real 41
|7.44 × 48
|
GQCapital-Live
|7.71 × 48
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
18%
0
0
USD
USD
748
GBP
GBP
5
0%
16
50%
14%
2.50
6.97
GBP
GBP
4%
1:100