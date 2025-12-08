- 成长
交易:
12
盈利交易:
7 (58.33%)
亏损交易:
5 (41.67%)
最好交易:
28.01 GBP
最差交易:
-19.01 GBP
毛利:
150.89 GBP (1 398 pips)
毛利亏损:
-60.65 GBP (403 pips)
最大连续赢利:
4 (80.77 GBP)
最大连续盈利:
80.77 GBP (4)
夏普比率:
0.44
交易活动:
19.85%
最大入金加载:
44.22%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
5 小时
采收率:
3.62
长期交易:
7 (58.33%)
短期交易:
5 (41.67%)
利润因子:
2.49
预期回报:
7.52 GBP
平均利润:
21.56 GBP
平均损失:
-12.13 GBP
最大连续失误:
2 (-24.93 GBP)
最大连续亏损:
-24.93 GBP (2)
每月增长:
14.18%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
24.93 GBP
最大值:
24.93 GBP (3.92%)
相对跌幅:
结余:
3.92% (24.93 GBP)
净值:
2.46% (16.55 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|995
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +28.01 GBP
最差交易: -19 GBP
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +80.77 GBP
最大连续亏损: -24.93 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Dukascopy-live-1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge12
|0.33 × 18
|
ICMarkets-Live17
|0.43 × 7
|
EightcapLtd-Real-4
|0.43 × 44
|
RoboForex-Prime
|0.67 × 6
|
Dukascopy-LIVE-1
|0.68 × 730
|
Dukascopy-live-1
|1.18 × 891
|
Weltrade-Live
|1.50 × 58
|
AdmiralsGroup-Live3
|3.36 × 33
|
AdmiralMarkets-Live3
|3.83 × 99
|
XMGlobal-Real 41
|7.44 × 48
|
GQCapital-Live
|7.71 × 48
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
14%
0
0
USD
USD
727
GBP
GBP
3
0%
12
58%
20%
2.48
7.52
GBP
GBP
4%
1:100