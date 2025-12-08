- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
7 (58.33%)
Убыточных трейдов:
5 (41.67%)
Лучший трейд:
28.01 GBP
Худший трейд:
-19.01 GBP
Общая прибыль:
150.89 GBP (1 398 pips)
Общий убыток:
-60.65 GBP (403 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (80.77 GBP)
Макс. прибыль в серии:
80.77 GBP (4)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
19.85%
Макс. загрузка депозита:
44.22%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
3.62
Длинных трейдов:
7 (58.33%)
Коротких трейдов:
5 (41.67%)
Профит фактор:
2.49
Мат. ожидание:
7.52 GBP
Средняя прибыль:
21.56 GBP
Средний убыток:
-12.13 GBP
Макс. серия проигрышей:
2 (-24.93 GBP)
Макс. убыток в серии:
-24.93 GBP (2)
Прирост в месяц:
14.18%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
24.93 GBP
Максимальная:
24.93 GBP (3.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.92% (24.93 GBP)
По эквити:
2.46% (16.55 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|995
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +28.01 GBP
Худший трейд: -19 GBP
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +80.77 GBP
Макс. убыток в серии: -24.93 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Dukascopy-live-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge12
|0.33 × 18
|
ICMarkets-Live17
|0.43 × 7
|
EightcapLtd-Real-4
|0.43 × 44
|
RoboForex-Prime
|0.67 × 6
|
Dukascopy-LIVE-1
|0.68 × 730
|
Dukascopy-live-1
|1.18 × 891
|
Weltrade-Live
|1.50 × 58
|
AdmiralsGroup-Live3
|3.36 × 33
|
AdmiralMarkets-Live3
|3.83 × 99
|
XMGlobal-Real 41
|7.44 × 48
|
GQCapital-Live
|7.71 × 48
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
14%
0
0
USD
USD
727
GBP
GBP
3
0%
12
58%
20%
2.48
7.52
GBP
GBP
4%
1:100