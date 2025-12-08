- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
12
利益トレード:
7 (58.33%)
損失トレード:
5 (41.67%)
ベストトレード:
28.01 GBP
最悪のトレード:
-19.01 GBP
総利益:
150.89 GBP (1 398 pips)
総損失:
-60.65 GBP (403 pips)
最大連続の勝ち:
4 (80.77 GBP)
最大連続利益:
80.77 GBP (4)
シャープレシオ:
0.44
取引アクティビティ:
19.85%
最大入金額:
44.22%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
3.62
長いトレード:
7 (58.33%)
短いトレード:
5 (41.67%)
プロフィットファクター:
2.49
期待されたペイオフ:
7.52 GBP
平均利益:
21.56 GBP
平均損失:
-12.13 GBP
最大連続の負け:
2 (-24.93 GBP)
最大連続損失:
-24.93 GBP (2)
月間成長:
14.18%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
24.93 GBP
最大の:
24.93 GBP (3.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.92% (24.93 GBP)
エクイティによる:
2.46% (16.55 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|995
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +28.01 GBP
最悪のトレード: -19 GBP
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +80.77 GBP
最大連続損失: -24.93 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Dukascopy-live-1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge12
|0.33 × 18
|
ICMarkets-Live17
|0.43 × 7
|
EightcapLtd-Real-4
|0.43 × 44
|
RoboForex-Prime
|0.67 × 6
|
Dukascopy-LIVE-1
|0.68 × 730
|
Dukascopy-live-1
|1.18 × 891
|
Weltrade-Live
|1.50 × 58
|
AdmiralsGroup-Live3
|3.36 × 33
|
AdmiralMarkets-Live3
|3.83 × 99
|
XMGlobal-Real 41
|7.44 × 48
|
GQCapital-Live
|7.71 × 48
