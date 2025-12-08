- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
5 (62.50%)
Loss Trade:
3 (37.50%)
Best Trade:
28.01 GBP
Worst Trade:
-16.71 GBP
Profitto lordo:
107.71 GBP (1 033 pips)
Perdita lorda:
-29.58 GBP (190 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (80.77 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
80.77 GBP (4)
Indice di Sharpe:
0.59
Attività di trading:
20.97%
Massimo carico di deposito:
44.22%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.13
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
3.64
Profitto previsto:
9.77 GBP
Profitto medio:
21.54 GBP
Perdita media:
-9.86 GBP
Massime perdite consecutive:
2 (-24.93 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-24.93 GBP (2)
Crescita mensile:
12.28%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.93 GBP
Massimale:
24.93 GBP (3.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.92% (24.93 GBP)
Per equità:
2.46% (16.55 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|843
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28.01 GBP
Worst Trade: -17 GBP
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +80.77 GBP
Massima perdita consecutiva: -24.93 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Dukascopy-live-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge12
|0.33 × 18
|
ICMarkets-Live17
|0.43 × 7
|
EightcapLtd-Real-4
|0.43 × 44
|
RoboForex-Prime
|0.67 × 6
|
Dukascopy-LIVE-1
|0.68 × 730
|
Dukascopy-live-1
|1.18 × 891
|
Weltrade-Live
|1.50 × 58
|
AdmiralsGroup-Live3
|3.36 × 33
|
AdmiralMarkets-Live3
|3.83 × 99
|
XMGlobal-Real 41
|7.44 × 48
|
GQCapital-Live
|7.71 × 48
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
12%
0
0
USD
USD
715
GBP
GBP
1
0%
8
62%
21%
3.64
9.77
GBP
GBP
4%
1:100