El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia
Total de Trades:
1 351
Transacciones Rentables:
1 004 (74.31%)
Transacciones Irrentables:
347 (25.68%)
Mejor transacción:
43 075.86 USD
Peor transacción:
-756.40 USD
Beneficio Bruto:
421 198.49 USD (932 005 pips)
Pérdidas Brutas:
-26 539.93 USD (239 871 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (294 225.88 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
294 225.88 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
23.79%
Carga máxima del depósito:
0.70%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
63.48
Transacciones Largas:
1 350 (99.93%)
Transacciones Cortas:
1 (0.07%)
Factor de Beneficio:
15.87
Beneficio Esperado:
292.12 USD
Beneficio medio:
419.52 USD
Pérdidas medias:
-76.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-6 217.34 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 217.34 USD (11)
Crecimiento al mes:
1.62%
Pronóstico anual:
19.70%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
6 217.34 USD (3.69%)
Reducción relativa:
De balance:
4.52% (6 217.34 USD)
De fondos:
0.20% (559.48 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1351
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|395K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|692K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SalmaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
otros 10...
