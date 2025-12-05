SignaleKategorien
Muhammad Hanapi

EA Matrix Pro 2

Muhammad Hanapi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
150 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2023 21%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 351
Gewinntrades:
1 004 (74.31%)
Verlusttrades:
347 (25.68%)
Bester Trade:
43 075.86 USD
Schlechtester Trade:
-756.40 USD
Bruttoprofit:
421 198.49 USD (932 005 pips)
Bruttoverlust:
-26 539.93 USD (239 871 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (294 225.88 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
294 225.88 USD (28)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
23.79%
Max deposit load:
0.70%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
63.48
Long-Positionen:
1 350 (99.93%)
Short-Positionen:
1 (0.07%)
Profit-Faktor:
15.87
Mathematische Gewinnerwartung:
292.12 USD
Durchschnittlicher Profit:
419.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-76.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-6 217.34 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 217.34 USD (11)
Wachstum pro Monat :
1.62%
Jahresprognose:
19.70%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
6 217.34 USD (3.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.52% (6 217.34 USD)
Kapital:
0.20% (559.48 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1351
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 395K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 692K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +43 075.86 USD
Schlechtester Trade: -756 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 28
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +294 225.88 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6 217.34 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
6.00 × 36
Keine Bewertungen
2025.12.05 12:42
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 1.66% of days out of 1027 days of the signal's entire lifetime.
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.