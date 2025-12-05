- Wachstum
- Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 351
Gewinntrades:
1 004 (74.31%)
Verlusttrades:
347 (25.68%)
Bester Trade:
43 075.86 USD
Schlechtester Trade:
-756.40 USD
Bruttoprofit:
421 198.49 USD (932 005 pips)
Bruttoverlust:
-26 539.93 USD (239 871 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (294 225.88 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
294 225.88 USD (28)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
23.79%
Max deposit load:
0.70%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
63.48
Long-Positionen:
1 350 (99.93%)
Short-Positionen:
1 (0.07%)
Profit-Faktor:
15.87
Mathematische Gewinnerwartung:
292.12 USD
Durchschnittlicher Profit:
419.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-76.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-6 217.34 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 217.34 USD (11)
Wachstum pro Monat :
1.62%
Jahresprognose:
19.70%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
6 217.34 USD (3.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.52% (6 217.34 USD)
Kapital:
0.20% (559.48 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1351
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|395K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|692K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +43 075.86 USD
Schlechtester Trade: -756 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 28
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +294 225.88 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6 217.34 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|6.00 × 36
noch 10 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
21%
0
0
USD
USD
284K
USD
USD
150
99%
1 351
74%
24%
15.87
292.12
USD
USD
5%
1:200