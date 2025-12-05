СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / EA Matrix Pro 2
Muhammad Hanapi

EA Matrix Pro 2

Muhammad Hanapi
0 отзывов
Надежность
150 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 21%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 349
Прибыльных трейдов:
1 003 (74.35%)
Убыточных трейдов:
346 (25.65%)
Лучший трейд:
43 075.86 USD
Худший трейд:
-756.40 USD
Общая прибыль:
421 043.50 USD (930 596 pips)
Общий убыток:
-26 463.83 USD (239 111 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (294 225.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
294 225.88 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
23.79%
Макс. загрузка депозита:
0.70%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
63.46
Длинных трейдов:
1 348 (99.93%)
Коротких трейдов:
1 (0.07%)
Профит фактор:
15.91
Мат. ожидание:
292.50 USD
Средняя прибыль:
419.78 USD
Средний убыток:
-76.49 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-6 217.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 217.34 USD (11)
Прирост в месяц:
1.63%
Годовой прогноз:
19.75%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
6 217.34 USD (3.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.52% (6 217.34 USD)
По эквити:
0.20% (559.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1349
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 395K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 691K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +43 075.86 USD
Худший трейд: -756 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +294 225.88 USD
Макс. убыток в серии: -6 217.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Нет отзывов
2025.12.05 12:42
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 1.66% of days out of 1027 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EA Matrix Pro 2
30 USD в месяц
21%
0
0
USD
284K
USD
150
99%
1 349
74%
24%
15.91
292.50
USD
5%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.