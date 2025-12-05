- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 349
Прибыльных трейдов:
1 003 (74.35%)
Убыточных трейдов:
346 (25.65%)
Лучший трейд:
43 075.86 USD
Худший трейд:
-756.40 USD
Общая прибыль:
421 043.50 USD (930 596 pips)
Общий убыток:
-26 463.83 USD (239 111 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (294 225.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
294 225.88 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
23.79%
Макс. загрузка депозита:
0.70%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
63.46
Длинных трейдов:
1 348 (99.93%)
Коротких трейдов:
1 (0.07%)
Профит фактор:
15.91
Мат. ожидание:
292.50 USD
Средняя прибыль:
419.78 USD
Средний убыток:
-76.49 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-6 217.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 217.34 USD (11)
Прирост в месяц:
1.63%
Годовой прогноз:
19.75%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
6 217.34 USD (3.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.52% (6 217.34 USD)
По эквити:
0.20% (559.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1349
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|395K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|691K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +43 075.86 USD
Худший трейд: -756 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +294 225.88 USD
Макс. убыток в серии: -6 217.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
еще 10...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
21%
0
0
USD
USD
284K
USD
USD
150
99%
1 349
74%
24%
15.91
292.50
USD
USD
5%
1:200