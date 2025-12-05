- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 351
Negociações com lucro:
1 004 (74.31%)
Negociações com perda:
347 (25.68%)
Melhor negociação:
43 075.86 USD
Pior negociação:
-756.40 USD
Lucro bruto:
421 198.49 USD (932 005 pips)
Perda bruta:
-26 539.93 USD (239 871 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (294 225.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
294 225.88 USD (28)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
23.79%
Depósito máximo carregado:
0.70%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
63.48
Negociações longas:
1 350 (99.93%)
Negociações curtas:
1 (0.07%)
Fator de lucro:
15.87
Valor esperado:
292.12 USD
Lucro médio:
419.52 USD
Perda média:
-76.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-6 217.34 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 217.34 USD (11)
Crescimento mensal:
1.62%
Previsão anual:
19.70%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
6 217.34 USD (3.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.52% (6 217.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.20% (559.48 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1351
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|395K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|692K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +43 075.86 USD
Pior negociação: -756 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 28
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +294 225.88 USD
Máxima perda consecutiva: -6 217.34 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
21%
0
0
USD
USD
284K
USD
USD
150
99%
1 351
74%
24%
15.87
292.12
USD
USD
5%
1:200