SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / EA Matrix Pro 2
Muhammad Hanapi

EA Matrix Pro 2

Muhammad Hanapi
0 comentários
Confiabilidade
150 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 21%
SalmaMarkets-Live
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 351
Negociações com lucro:
1 004 (74.31%)
Negociações com perda:
347 (25.68%)
Melhor negociação:
43 075.86 USD
Pior negociação:
-756.40 USD
Lucro bruto:
421 198.49 USD (932 005 pips)
Perda bruta:
-26 539.93 USD (239 871 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (294 225.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
294 225.88 USD (28)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
23.79%
Depósito máximo carregado:
0.70%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
63.48
Negociações longas:
1 350 (99.93%)
Negociações curtas:
1 (0.07%)
Fator de lucro:
15.87
Valor esperado:
292.12 USD
Lucro médio:
419.52 USD
Perda média:
-76.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-6 217.34 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 217.34 USD (11)
Crescimento mensal:
1.62%
Previsão anual:
19.70%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
6 217.34 USD (3.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.52% (6 217.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.20% (559.48 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1351
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 395K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 692K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +43 075.86 USD
Pior negociação: -756 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 28
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +294 225.88 USD
Máxima perda consecutiva: -6 217.34 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
10 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.05 12:42
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 1.66% of days out of 1027 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
EA Matrix Pro 2
30 USD por mês
21%
0
0
USD
284K
USD
150
99%
1 351
74%
24%
15.87
292.12
USD
5%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.