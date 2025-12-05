信号部分
信号 / MetaTrader 4 / EA Matrix Pro 2
Muhammad Hanapi

EA Matrix Pro 2

Muhammad Hanapi
0条评论
可靠性
150
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 21%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
1 351
盈利交易:
1 004 (74.31%)
亏损交易:
347 (25.68%)
最好交易:
43 075.86 USD
最差交易:
-756.40 USD
毛利:
421 198.49 USD (932 005 pips)
毛利亏损:
-26 539.93 USD (239 871 pips)
最大连续赢利:
28 (294 225.88 USD)
最大连续盈利:
294 225.88 USD (28)
夏普比率:
0.15
交易活动:
23.79%
最大入金加载:
0.70%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
2 天
采收率:
63.48
长期交易:
1 350 (99.93%)
短期交易:
1 (0.07%)
利润因子:
15.87
预期回报:
292.12 USD
平均利润:
419.52 USD
平均损失:
-76.48 USD
最大连续失误:
11 (-6 217.34 USD)
最大连续亏损:
-6 217.34 USD (11)
每月增长:
1.62%
年度预测:
19.70%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
6 217.34 USD (3.69%)
相对跌幅:
结余:
4.52% (6 217.34 USD)
净值:
0.20% (559.48 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1351
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 395K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 692K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +43 075.86 USD
最差交易: -756 USD
最大连续赢利: 28
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +294 225.88 USD
最大连续亏损: -6 217.34 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SalmaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
10 更多...
没有评论
2025.12.05 12:42
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 1.66% of days out of 1027 days of the signal's entire lifetime.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
EA Matrix Pro 2
每月30 USD
21%
0
0
USD
284K
USD
150
99%
1 351
74%
24%
15.87
292.12
USD
5%
1:200
复制

