- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 351
盈利交易:
1 004 (74.31%)
亏损交易:
347 (25.68%)
最好交易:
43 075.86 USD
最差交易:
-756.40 USD
毛利:
421 198.49 USD (932 005 pips)
毛利亏损:
-26 539.93 USD (239 871 pips)
最大连续赢利:
28 (294 225.88 USD)
最大连续盈利:
294 225.88 USD (28)
夏普比率:
0.15
交易活动:
23.79%
最大入金加载:
0.70%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
2 天
采收率:
63.48
长期交易:
1 350 (99.93%)
短期交易:
1 (0.07%)
利润因子:
15.87
预期回报:
292.12 USD
平均利润:
419.52 USD
平均损失:
-76.48 USD
最大连续失误:
11 (-6 217.34 USD)
最大连续亏损:
-6 217.34 USD (11)
每月增长:
1.62%
年度预测:
19.70%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
6 217.34 USD (3.69%)
相对跌幅:
结余:
4.52% (6 217.34 USD)
净值:
0.20% (559.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1351
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|395K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|692K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +43 075.86 USD
最差交易: -756 USD
最大连续赢利: 28
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +294 225.88 USD
最大连续亏损: -6 217.34 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SalmaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
