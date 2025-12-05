SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EA Matrix Pro 2
Muhammad Hanapi

EA Matrix Pro 2

Muhammad Hanapi
0 recensioni
147 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 20%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 276
Profit Trade:
948 (74.29%)
Loss Trade:
328 (25.71%)
Best Trade:
43 075.86 USD
Worst Trade:
-756.40 USD
Profitto lordo:
418 502.56 USD (907 716 pips)
Perdita lorda:
-25 835.79 USD (232 846 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (294 225.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
294 225.88 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
63.16
Long Trade:
1 275 (99.92%)
Short Trade:
1 (0.08%)
Fattore di profitto:
16.20
Profitto previsto:
307.73 USD
Profitto medio:
441.46 USD
Perdita media:
-78.77 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-6 217.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 217.34 USD (11)
Crescita mensile:
1.25%
Previsione annuale:
15.20%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6 217.34 USD (3.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.52% (6 217.34 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1276
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 393K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 675K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +43 075.86 USD
Worst Trade: -756 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +294 225.88 USD
Massima perdita consecutiva: -6 217.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
CapitalPointTrading-Live29
0.94 × 16
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
ICMarketsSC-Live26
6.25 × 4
FBS-Real-10
7.17 × 12
Exness-Real18
8.76 × 59
2025.12.05 12:42
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 1.66% of days out of 1027 days of the signal's entire lifetime.
