Trade:
1 276
Profit Trade:
948 (74.29%)
Loss Trade:
328 (25.71%)
Best Trade:
43 075.86 USD
Worst Trade:
-756.40 USD
Profitto lordo:
418 502.56 USD (907 716 pips)
Perdita lorda:
-25 835.79 USD (232 846 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (294 225.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
294 225.88 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
63.16
Long Trade:
1 275 (99.92%)
Short Trade:
1 (0.08%)
Fattore di profitto:
16.20
Profitto previsto:
307.73 USD
Profitto medio:
441.46 USD
Perdita media:
-78.77 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-6 217.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 217.34 USD (11)
Crescita mensile:
1.25%
Previsione annuale:
15.20%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6 217.34 USD (3.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.52% (6 217.34 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1276
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|393K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|675K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +43 075.86 USD
Worst Trade: -756 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +294 225.88 USD
Massima perdita consecutiva: -6 217.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.94 × 16
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|6.25 × 4
|
FBS-Real-10
|7.17 × 12
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
