経済成長率はどうやって計算するのですか？
トレード:
1 351
利益トレード:
1 004 (74.31%)
損失トレード:
347 (25.68%)
ベストトレード:
43 075.86 USD
最悪のトレード:
-756.40 USD
総利益:
421 198.49 USD (932 005 pips)
総損失:
-26 539.93 USD (239 871 pips)
最大連続の勝ち:
28 (294 225.88 USD)
最大連続利益:
294 225.88 USD (28)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
23.79%
最大入金額:
0.70%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
63.48
長いトレード:
1 350 (99.93%)
短いトレード:
1 (0.07%)
プロフィットファクター:
15.87
期待されたペイオフ:
292.12 USD
平均利益:
419.52 USD
平均損失:
-76.48 USD
最大連続の負け:
11 (-6 217.34 USD)
最大連続損失:
-6 217.34 USD (11)
月間成長:
1.62%
年間予想:
19.70%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
6 217.34 USD (3.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.52% (6 217.34 USD)
エクイティによる:
0.20% (559.48 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1351
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|395K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|692K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +43 075.86 USD
最悪のトレード: -756 USD
最大連続の勝ち: 28
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +294 225.88 USD
最大連続損失: -6 217.34 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SalmaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
