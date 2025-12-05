シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / EA Matrix Pro 2
Muhammad Hanapi

EA Matrix Pro 2

信頼性
150週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 21%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 351
利益トレード:
1 004 (74.31%)
損失トレード:
347 (25.68%)
ベストトレード:
43 075.86 USD
最悪のトレード:
-756.40 USD
総利益:
421 198.49 USD (932 005 pips)
総損失:
-26 539.93 USD (239 871 pips)
最大連続の勝ち:
28 (294 225.88 USD)
最大連続利益:
294 225.88 USD (28)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
23.79%
最大入金額:
0.70%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
63.48
長いトレード:
1 350 (99.93%)
短いトレード:
1 (0.07%)
プロフィットファクター:
15.87
期待されたペイオフ:
292.12 USD
平均利益:
419.52 USD
平均損失:
-76.48 USD
最大連続の負け:
11 (-6 217.34 USD)
最大連続損失:
-6 217.34 USD (11)
月間成長:
1.62%
年間予想:
19.70%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
6 217.34 USD (3.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.52% (6 217.34 USD)
エクイティによる:
0.20% (559.48 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1351
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 395K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 692K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +43 075.86 USD
最悪のトレード: -756 USD
最大連続の勝ち: 28
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +294 225.88 USD
最大連続損失: -6 217.34 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SalmaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
10 より多く...
レビューなし
2025.12.05 12:42
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 1.66% of days out of 1027 days of the signal's entire lifetime.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
EA Matrix Pro 2
30 USD/月
21%
0
0
USD
284K
USD
150
99%
1 351
74%
24%
15.87
292.12
USD
5%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください