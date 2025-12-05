시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / EA Matrix Pro 2
Muhammad Hanapi

EA Matrix Pro 2

Muhammad Hanapi
0 리뷰
안정성
152
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 21%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 360
이익 거래:
1 011 (74.33%)
손실 거래:
349 (25.66%)
최고의 거래:
43 075.86 USD
최악의 거래:
-756.40 USD
총 수익:
422 058.18 USD (938 325 pips)
총 손실:
-26 696.54 USD (241 396 pips)
연속 최대 이익:
28 (294 225.88 USD)
연속 최대 이익:
294 225.88 USD (28)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
13.94%
최대 입금량:
1.18%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
63.59
롱(주식매수):
1 359 (99.93%)
숏(주식차입매도):
1 (0.07%)
수익 요인:
15.81
기대수익:
290.71 USD
평균 이익:
417.47 USD
평균 손실:
-76.49 USD
연속 최대 손실:
11 (-6 217.34 USD)
연속 최대 손실:
-6 217.34 USD (11)
월별 성장률:
0.88%
연간 예측:
10.67%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
6 217.34 USD (3.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.52% (6 217.34 USD)
자본금별:
0.42% (1 203.03 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 1360
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 395K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 697K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +43 075.86 USD
최악의 거래: -756 USD
연속 최대 이익: 28
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +294 225.88 USD
연속 최대 손실: -6 217.34 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "SalmaMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
ICMarketsSC-Live33
0.43 × 21
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
ICMarketsSC-Live25
4.91 × 44
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
10 더...
리뷰 없음
2026.01.07 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.07 12:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 04:58
No swaps are charged on the signal account
2026.01.01 02:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 12:42
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 1.66% of days out of 1027 days of the signal's entire lifetime.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
EA Matrix Pro 2
월별 30 USD
21%
0
0
USD
285K
USD
152
99%
1 360
74%
14%
15.80
290.71
USD
5%
1:200
