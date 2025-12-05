- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
1 360
이익 거래:
1 011 (74.33%)
손실 거래:
349 (25.66%)
최고의 거래:
43 075.86 USD
최악의 거래:
-756.40 USD
총 수익:
422 058.18 USD (938 325 pips)
총 손실:
-26 696.54 USD (241 396 pips)
연속 최대 이익:
28 (294 225.88 USD)
연속 최대 이익:
294 225.88 USD (28)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
13.94%
최대 입금량:
1.18%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
63.59
롱(주식매수):
1 359 (99.93%)
숏(주식차입매도):
1 (0.07%)
수익 요인:
15.81
기대수익:
290.71 USD
평균 이익:
417.47 USD
평균 손실:
-76.49 USD
연속 최대 손실:
11 (-6 217.34 USD)
연속 최대 손실:
-6 217.34 USD (11)
월별 성장률:
0.88%
연간 예측:
10.67%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
6 217.34 USD (3.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.52% (6 217.34 USD)
자본금별:
0.42% (1 203.03 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1360
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|395K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|697K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +43 075.86 USD
최악의 거래: -756 USD
연속 최대 이익: 28
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +294 225.88 USD
연속 최대 손실: -6 217.34 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "SalmaMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|0.43 × 21
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|4.91 × 44
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
21%
0
0
USD
USD
285K
USD
USD
152
99%
1 360
74%
14%
15.80
290.71
USD
USD
5%
1:200