- Croissance
- Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 276
Bénéfice trades:
948 (74.29%)
Perte trades:
328 (25.71%)
Meilleure transaction:
43 075.86 USD
Pire transaction:
-756.40 USD
Bénéfice brut:
418 502.56 USD (907 716 pips)
Perte brute:
-25 835.79 USD (232 846 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (294 225.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
294 225.88 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
63.16
Longs trades:
1 275 (99.92%)
Courts trades:
1 (0.08%)
Facteur de profit:
16.20
Rendement attendu:
307.73 USD
Bénéfice moyen:
441.46 USD
Perte moyenne:
-78.77 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-6 217.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 217.34 USD (11)
Croissance mensuelle:
1.25%
Prévision annuelle:
15.20%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
6 217.34 USD (3.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.52% (6 217.34 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1276
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|393K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|675K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +43 075.86 USD
Pire transaction: -756 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +294 225.88 USD
Perte consécutive maximale: -6 217.34 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SalmaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.94 × 16
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|6.25 × 4
|
FBS-Real-10
|7.17 × 12
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
