SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EA Matrix Pro 2
Muhammad Hanapi

EA Matrix Pro 2

Muhammad Hanapi
0 inceleme
147 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 20%
SalmaMarkets-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 276
Kârla kapanan işlemler:
948 (74.29%)
Zararla kapanan işlemler:
328 (25.71%)
En iyi işlem:
43 075.86 USD
En kötü işlem:
-756.40 USD
Brüt kâr:
418 502.56 USD (907 716 pips)
Brüt zarar:
-25 835.79 USD (232 846 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (294 225.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
294 225.88 USD (28)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
63.16
Alış işlemleri:
1 275 (99.92%)
Satış işlemleri:
1 (0.08%)
Kâr faktörü:
16.20
Beklenen getiri:
307.73 USD
Ortalama kâr:
441.46 USD
Ortalama zarar:
-78.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-6 217.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 217.34 USD (11)
Aylık büyüme:
1.25%
Yıllık tahmin:
15.20%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6 217.34 USD (3.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.52% (6 217.34 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1276
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 393K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 675K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +43 075.86 USD
En kötü işlem: -756 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +294 225.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -6 217.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
CapitalPointTrading-Live29
0.94 × 16
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
ICMarketsSC-Live26
6.25 × 4
FBS-Real-10
7.17 × 12
Exness-Real18
8.76 × 59
4 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.05 12:42
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 1.66% of days out of 1027 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol