SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / ActivUp
Christophe Emerich Costa

ActivUp

Christophe Emerich Costa
0 comentarios
104 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 -32%
ActivTradesCorp-Server
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
185
Transacciones Rentables:
89 (48.10%)
Transacciones Irrentables:
96 (51.89%)
Mejor transacción:
2.88 USD
Peor transacción:
-6.71 USD
Beneficio Bruto:
74.57 USD (35 671 pips)
Pérdidas Brutas:
-111.74 USD (52 094 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (3.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5.00 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.15
Actividad comercial:
0.11%
Carga máxima del depósito:
28.48%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
15 segundos
Factor de Recuperación:
-0.96
Transacciones Largas:
149 (80.54%)
Transacciones Cortas:
36 (19.46%)
Factor de Beneficio:
0.67
Beneficio Esperado:
-0.20 USD
Beneficio medio:
0.84 USD
Pérdidas medias:
-1.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-4.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9.71 USD (5)
Crecimiento al mes:
-9.40%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
38.67 USD
Máxima:
38.67 USD (7.81%)
Reducción relativa:
De balance:
32.79% (38.66 USD)
De fondos:
0.55% (0.49 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
UsaTec 185
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
UsaTec -37
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
UsaTec -16K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2.88 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +3.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4.04 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ActivTradesCorp-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ActivTradesCorp-Server
8.94 × 602
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.18 16:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 12:25
Trading operations on the account were performed for only 54 days. This comprises 7.76% of days out of the 696 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 12:25
80% of trades performed within 29 days. This comprises 4.17% of days out of the 696 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 12:25
High risk of negative slippage when copying deals
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
ActivUp
30 USD al mes
-32%
0
0
USD
91
USD
104
100%
185
48%
0%
0.66
-0.20
USD
33%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.