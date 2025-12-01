- Incremento
Total de Trades:
185
Transacciones Rentables:
89 (48.10%)
Transacciones Irrentables:
96 (51.89%)
Mejor transacción:
2.88 USD
Peor transacción:
-6.71 USD
Beneficio Bruto:
74.57 USD (35 671 pips)
Pérdidas Brutas:
-111.74 USD (52 094 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (3.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5.00 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.15
Actividad comercial:
0.11%
Carga máxima del depósito:
28.48%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
15 segundos
Factor de Recuperación:
-0.96
Transacciones Largas:
149 (80.54%)
Transacciones Cortas:
36 (19.46%)
Factor de Beneficio:
0.67
Beneficio Esperado:
-0.20 USD
Beneficio medio:
0.84 USD
Pérdidas medias:
-1.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-4.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9.71 USD (5)
Crecimiento al mes:
-9.40%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
38.67 USD
Máxima:
38.67 USD (7.81%)
Reducción relativa:
De balance:
32.79% (38.66 USD)
De fondos:
0.55% (0.49 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|UsaTec
|185
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|UsaTec
|-37
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|UsaTec
|-16K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2.88 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +3.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4.04 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ActivTradesCorp-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ActivTradesCorp-Server
|8.94 × 602
