- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
151
Profit Trade:
74 (49.00%)
Loss Trade:
77 (50.99%)
Best Trade:
2.83 USD
Worst Trade:
-6.71 USD
Profitto lordo:
61.15 USD (30 545 pips)
Perdita lorda:
-86.78 USD (43 357 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (2.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.25 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
17 secondi
Fattore di recupero:
-0.89
Long Trade:
118 (78.15%)
Short Trade:
33 (21.85%)
Fattore di profitto:
0.70
Profitto previsto:
-0.17 USD
Profitto medio:
0.83 USD
Perdita media:
-1.13 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-4.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.71 USD (1)
Crescita mensile:
-3.55%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.72 USD
Massimale:
28.72 USD (5.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|UsaTec
|151
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|UsaTec
|-26
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|UsaTec
|-13K
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.83 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.88 USD
Massima perdita consecutiva: -4.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ActivTradesCorp-Server
|8.94 × 602
Non ci sono recensioni