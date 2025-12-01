SegnaliSezioni
Christophe Emerich Costa

ActivUp

Christophe Emerich Costa
0 recensioni
100 settimane
0 / 0 USD
0%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
151
Profit Trade:
74 (49.00%)
Loss Trade:
77 (50.99%)
Best Trade:
2.83 USD
Worst Trade:
-6.71 USD
Profitto lordo:
61.15 USD (30 545 pips)
Perdita lorda:
-86.78 USD (43 357 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (2.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.25 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
17 secondi
Fattore di recupero:
-0.89
Long Trade:
118 (78.15%)
Short Trade:
33 (21.85%)
Fattore di profitto:
0.70
Profitto previsto:
-0.17 USD
Profitto medio:
0.83 USD
Perdita media:
-1.13 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-4.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.71 USD (1)
Crescita mensile:
-3.55%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.72 USD
Massimale:
28.72 USD (5.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
UsaTec 151
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
UsaTec -26
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
UsaTec -13K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ActivTradesCorp-Server
8.94 × 602
Non ci sono recensioni
2025.12.01 12:25
Trading operations on the account were performed for only 54 days. This comprises 7.76% of days out of the 696 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 12:25
80% of trades performed within 29 days. This comprises 4.17% of days out of the 696 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 12:25
High risk of negative slippage when copying deals
