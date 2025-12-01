- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
184
Прибыльных трейдов:
88 (47.82%)
Убыточных трейдов:
96 (52.17%)
Лучший трейд:
2.88 USD
Худший трейд:
-6.71 USD
Общая прибыль:
73.75 USD (35 465 pips)
Общий убыток:
-111.74 USD (52 094 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (3.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.00 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.16
Торговая активность:
0.11%
Макс. загрузка депозита:
28.48%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
15 секунд
Фактор восстановления:
-0.98
Длинных трейдов:
148 (80.43%)
Коротких трейдов:
36 (19.57%)
Профит фактор:
0.66
Мат. ожидание:
-0.21 USD
Средняя прибыль:
0.84 USD
Средний убыток:
-1.16 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-4.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.71 USD (5)
Прирост в месяц:
-12.02%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
38.67 USD
Максимальная:
38.67 USD (7.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.79% (38.66 USD)
По эквити:
0.55% (0.49 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|UsaTec
|184
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|UsaTec
|-38
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|UsaTec
|-17K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.88 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +3.37 USD
Макс. убыток в серии: -4.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ActivTradesCorp-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ActivTradesCorp-Server
|8.94 × 602
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-32%
0
0
USD
USD
90
USD
USD
104
100%
184
47%
0%
0.66
-0.21
USD
USD
33%
1:200