Christophe Emerich Costa

ActivUp

Christophe Emerich Costa
0 отзывов
104 недели
0 / 0 USD
0 / 0 USD
прирост с 2024 -32%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
184
Прибыльных трейдов:
88 (47.82%)
Убыточных трейдов:
96 (52.17%)
Лучший трейд:
2.88 USD
Худший трейд:
-6.71 USD
Общая прибыль:
73.75 USD (35 465 pips)
Общий убыток:
-111.74 USD (52 094 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (3.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.00 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.16
Торговая активность:
0.11%
Макс. загрузка депозита:
28.48%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
15 секунд
Фактор восстановления:
-0.98
Длинных трейдов:
148 (80.43%)
Коротких трейдов:
36 (19.57%)
Профит фактор:
0.66
Мат. ожидание:
-0.21 USD
Средняя прибыль:
0.84 USD
Средний убыток:
-1.16 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-4.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.71 USD (5)
Прирост в месяц:
-12.02%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
38.67 USD
Максимальная:
38.67 USD (7.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.79% (38.66 USD)
По эквити:
0.55% (0.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
UsaTec 184
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
UsaTec -38
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
UsaTec -17K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.88 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +3.37 USD
Макс. убыток в серии: -4.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ActivTradesCorp-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ActivTradesCorp-Server
8.94 × 602
Нет отзывов
2025.12.18 16:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 12:25
Trading operations on the account were performed for only 54 days. This comprises 7.76% of days out of the 696 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 12:25
80% of trades performed within 29 days. This comprises 4.17% of days out of the 696 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 12:25
High risk of negative slippage when copying deals
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ActivUp
30 USD в месяц
-32%
0
0
USD
90
USD
104
100%
184
47%
0%
0.66
-0.21
USD
33%
1:200
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.