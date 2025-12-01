- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
187
Gewinntrades:
90 (48.12%)
Verlusttrades:
97 (51.87%)
Bester Trade:
5.59 USD
Schlechtester Trade:
-8.10 USD
Bruttoprofit:
80.16 USD (37 068 pips)
Bruttoverlust:
-119.84 USD (54 119 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (3.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5.59 USD (1)
Sharpe Ratio:
-0.14
Trading-Aktivität:
0.11%
Max deposit load:
28.48%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
16 Sekunden
Erholungsfaktor:
-0.88
Long-Positionen:
149 (79.68%)
Short-Positionen:
38 (20.32%)
Profit-Faktor:
0.67
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-4.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9.71 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-11.91%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
45.27 USD
Maximaler:
45.27 USD (9.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.77% (45.27 USD)
Kapital:
1.04% (0.92 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|UsaTec
|187
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|UsaTec
|-40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|UsaTec
|-17K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ActivTradesCorp-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ActivTradesCorp-Server
|8.94 × 602
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-34%
0
0
USD
USD
88
USD
USD
104
100%
187
48%
0%
0.66
-0.21
USD
USD
38%
1:200