Christophe Emerich Costa

ActivUp

Christophe Emerich Costa
0 Bewertungen
104 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -34%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
187
Gewinntrades:
90 (48.12%)
Verlusttrades:
97 (51.87%)
Bester Trade:
5.59 USD
Schlechtester Trade:
-8.10 USD
Bruttoprofit:
80.16 USD (37 068 pips)
Bruttoverlust:
-119.84 USD (54 119 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (3.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5.59 USD (1)
Sharpe Ratio:
-0.14
Trading-Aktivität:
0.11%
Max deposit load:
28.48%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
16 Sekunden
Erholungsfaktor:
-0.88
Long-Positionen:
149 (79.68%)
Short-Positionen:
38 (20.32%)
Profit-Faktor:
0.67
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-4.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9.71 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-11.91%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
45.27 USD
Maximaler:
45.27 USD (9.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.77% (45.27 USD)
Kapital:
1.04% (0.92 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
UsaTec 187
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
UsaTec -40
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
UsaTec -17K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5.59 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3.37 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.04 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ActivTradesCorp-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ActivTradesCorp-Server
8.94 × 602
Keine Bewertungen
2025.12.18 16:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 12:25
Trading operations on the account were performed for only 54 days. This comprises 7.76% of days out of the 696 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 12:25
80% of trades performed within 29 days. This comprises 4.17% of days out of the 696 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 12:25
High risk of negative slippage when copying deals
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
ActivUp
30 USD pro Monat
-34%
0
0
USD
88
USD
104
100%
187
48%
0%
0.66
-0.21
USD
38%
1:200
