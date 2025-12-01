SignauxSections
Christophe Emerich Costa

ActivUp

Christophe Emerich Costa
0 avis
100 semaines
0 / 0 USD
0%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
151
Bénéfice trades:
74 (49.00%)
Perte trades:
77 (50.99%)
Meilleure transaction:
2.83 USD
Pire transaction:
-6.71 USD
Bénéfice brut:
61.15 USD (30 545 pips)
Perte brute:
-86.78 USD (43 357 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (2.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4.25 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.13
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
6 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
17 secondes
Facteur de récupération:
-0.89
Longs trades:
118 (78.15%)
Courts trades:
33 (21.85%)
Facteur de profit:
0.70
Rendement attendu:
-0.17 USD
Bénéfice moyen:
0.83 USD
Perte moyenne:
-1.13 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-4.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-6.71 USD (1)
Croissance mensuelle:
-3.55%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
28.72 USD
Maximal:
28.72 USD (5.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
UsaTec 151
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
UsaTec -26
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
UsaTec -13K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2.83 USD
Pire transaction: -7 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +2.88 USD
Perte consécutive maximale: -4.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ActivTradesCorp-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ActivTradesCorp-Server
8.94 × 602
Aucun avis
2025.12.01 12:25
Trading operations on the account were performed for only 54 days. This comprises 7.76% of days out of the 696 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 12:25
80% of trades performed within 29 days. This comprises 4.17% of days out of the 696 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 12:25
High risk of negative slippage when copying deals
