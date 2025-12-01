- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
185
利益トレード:
89 (48.10%)
損失トレード:
96 (51.89%)
ベストトレード:
2.88 USD
最悪のトレード:
-6.71 USD
総利益:
74.57 USD (35 671 pips)
総損失:
-111.74 USD (52 094 pips)
最大連続の勝ち:
5 (3.37 USD)
最大連続利益:
5.00 USD (2)
シャープレシオ:
-0.15
取引アクティビティ:
0.11%
最大入金額:
28.48%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
15 秒
リカバリーファクター:
-0.96
長いトレード:
149 (80.54%)
短いトレード:
36 (19.46%)
プロフィットファクター:
0.67
期待されたペイオフ:
-0.20 USD
平均利益:
0.84 USD
平均損失:
-1.16 USD
最大連続の負け:
8 (-4.04 USD)
最大連続損失:
-9.71 USD (5)
月間成長:
-9.40%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
38.67 USD
最大の:
38.67 USD (7.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.79% (38.66 USD)
エクイティによる:
0.55% (0.49 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|UsaTec
|185
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|UsaTec
|-37
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|UsaTec
|-16K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.88 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +3.37 USD
最大連続損失: -4.04 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ActivTradesCorp-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ActivTradesCorp-Server
|8.94 × 602
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-32%
0
0
USD
USD
91
USD
USD
104
100%
185
48%
0%
0.66
-0.20
USD
USD
33%
1:200