- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
151
Kârla kapanan işlemler:
74 (49.00%)
Zararla kapanan işlemler:
77 (50.99%)
En iyi işlem:
2.83 USD
En kötü işlem:
-6.71 USD
Brüt kâr:
61.15 USD (30 545 pips)
Brüt zarar:
-86.78 USD (43 357 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (2.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.25 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
17 saniye
Düzelme faktörü:
-0.89
Alış işlemleri:
118 (78.15%)
Satış işlemleri:
33 (21.85%)
Kâr faktörü:
0.70
Beklenen getiri:
-0.17 USD
Ortalama kâr:
0.83 USD
Ortalama zarar:
-1.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-4.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.71 USD (1)
Aylık büyüme:
-3.55%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.72 USD
Maksimum:
28.72 USD (5.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|UsaTec
|151
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|UsaTec
|-26
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|UsaTec
|-13K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.83 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesCorp-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok