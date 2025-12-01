SinyallerBölümler
Christophe Emerich Costa

ActivUp

Christophe Emerich Costa
0 inceleme
100 hafta
0 / 0 USD
0%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
151
Kârla kapanan işlemler:
74 (49.00%)
Zararla kapanan işlemler:
77 (50.99%)
En iyi işlem:
2.83 USD
En kötü işlem:
-6.71 USD
Brüt kâr:
61.15 USD (30 545 pips)
Brüt zarar:
-86.78 USD (43 357 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (2.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.25 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
17 saniye
Düzelme faktörü:
-0.89
Alış işlemleri:
118 (78.15%)
Satış işlemleri:
33 (21.85%)
Kâr faktörü:
0.70
Beklenen getiri:
-0.17 USD
Ortalama kâr:
0.83 USD
Ortalama zarar:
-1.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-4.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.71 USD (1)
Aylık büyüme:
-3.55%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.72 USD
Maksimum:
28.72 USD (5.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
UsaTec 151
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
UsaTec -26
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
UsaTec -13K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.83 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesCorp-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ActivTradesCorp-Server
8.94 × 602
2025.12.01 12:25
Trading operations on the account were performed for only 54 days. This comprises 7.76% of days out of the 696 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 12:25
80% of trades performed within 29 days. This comprises 4.17% of days out of the 696 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 12:25
High risk of negative slippage when copying deals
