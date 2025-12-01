- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
185
Negociações com lucro:
89 (48.10%)
Negociações com perda:
96 (51.89%)
Melhor negociação:
2.88 USD
Pior negociação:
-6.71 USD
Lucro bruto:
74.57 USD (35 671 pips)
Perda bruta:
-111.74 USD (52 094 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (3.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5.00 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.15
Atividade de negociação:
0.11%
Depósito máximo carregado:
28.48%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
15 segundos
Fator de recuperação:
-0.96
Negociações longas:
149 (80.54%)
Negociações curtas:
36 (19.46%)
Fator de lucro:
0.67
Valor esperado:
-0.20 USD
Lucro médio:
0.84 USD
Perda média:
-1.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-4.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.71 USD (5)
Crescimento mensal:
-9.40%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
38.67 USD
Máximo:
38.67 USD (7.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.79% (38.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.55% (0.49 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|UsaTec
|185
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|UsaTec
|-37
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|UsaTec
|-16K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.88 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +3.37 USD
Máxima perda consecutiva: -4.04 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ActivTradesCorp-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ActivTradesCorp-Server
|8.94 × 602
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-32%
0
0
USD
USD
91
USD
USD
104
100%
185
48%
0%
0.66
-0.20
USD
USD
33%
1:200