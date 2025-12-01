SinaisSeções
Christophe Emerich Costa

ActivUp

Christophe Emerich Costa
0 comentários
104 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 -32%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
185
Negociações com lucro:
89 (48.10%)
Negociações com perda:
96 (51.89%)
Melhor negociação:
2.88 USD
Pior negociação:
-6.71 USD
Lucro bruto:
74.57 USD (35 671 pips)
Perda bruta:
-111.74 USD (52 094 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (3.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5.00 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.15
Atividade de negociação:
0.11%
Depósito máximo carregado:
28.48%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
15 segundos
Fator de recuperação:
-0.96
Negociações longas:
149 (80.54%)
Negociações curtas:
36 (19.46%)
Fator de lucro:
0.67
Valor esperado:
-0.20 USD
Lucro médio:
0.84 USD
Perda média:
-1.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-4.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.71 USD (5)
Crescimento mensal:
-9.40%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
38.67 USD
Máximo:
38.67 USD (7.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.79% (38.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.55% (0.49 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
UsaTec 185
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
UsaTec -37
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
UsaTec -16K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.88 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +3.37 USD
Máxima perda consecutiva: -4.04 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ActivTradesCorp-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ActivTradesCorp-Server
8.94 × 602
Sem comentários
2025.12.18 16:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 12:25
Trading operations on the account were performed for only 54 days. This comprises 7.76% of days out of the 696 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 12:25
80% of trades performed within 29 days. This comprises 4.17% of days out of the 696 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 12:25
High risk of negative slippage when copying deals
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
ActivUp
30 USD por mês
-32%
0
0
USD
91
USD
104
100%
185
48%
0%
0.66
-0.20
USD
33%
1:200
Copiar

