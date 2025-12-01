- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
184
盈利交易:
88 (47.82%)
亏损交易:
96 (52.17%)
最好交易:
2.88 USD
最差交易:
-6.71 USD
毛利:
73.75 USD (35 465 pips)
毛利亏损:
-111.74 USD (52 094 pips)
最大连续赢利:
5 (3.37 USD)
最大连续盈利:
5.00 USD (2)
夏普比率:
-0.16
交易活动:
0.11%
最大入金加载:
28.48%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
15 秒
采收率:
-0.98
长期交易:
148 (80.43%)
短期交易:
36 (19.57%)
利润因子:
0.66
预期回报:
-0.21 USD
平均利润:
0.84 USD
平均损失:
-1.16 USD
最大连续失误:
8 (-4.04 USD)
最大连续亏损:
-9.71 USD (5)
每月增长:
-12.02%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
38.67 USD
最大值:
38.67 USD (7.81%)
相对跌幅:
结余:
32.79% (38.66 USD)
净值:
0.55% (0.49 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|UsaTec
|184
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|UsaTec
|-38
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|UsaTec
|-17K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.88 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +3.37 USD
最大连续亏损: -4.04 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-32%
0
0
USD
USD
90
USD
USD
104
100%
184
47%
0%
0.66
-0.21
USD
USD
33%
1:200