OMG FZE LLC

VolumeHedger Gold SuperTr TrCatcher BTC

OMG FZE LLC
Fiabilidad
17 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 79%
PUPrime-Live2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
177
Transacciones Rentables:
124 (70.05%)
Transacciones Irrentables:
53 (29.94%)
Mejor transacción:
141.12 USD
Peor transacción:
-80.28 USD
Beneficio Bruto:
1 490.63 USD (1 753 603 pips)
Pérdidas Brutas:
-924.53 USD (829 246 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (60.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
170.75 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
8.52%
Carga máxima del depósito:
18.32%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
4.28
Transacciones Largas:
65 (36.72%)
Transacciones Cortas:
112 (63.28%)
Factor de Beneficio:
1.61
Beneficio Esperado:
3.20 USD
Beneficio medio:
12.02 USD
Pérdidas medias:
-17.44 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-132.34 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-132.34 USD (5)
Crecimiento al mes:
17.44%
Pronóstico anual:
211.65%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
40.75 USD
Máxima:
132.34 USD (12.57%)
Reducción relativa:
De balance:
13.05% (116.76 USD)
De fondos:
6.65% (60.12 USD)

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PUPrime-Live2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

This signal is generated by the VolumeHedger EA.
It combines a hedging strategy with a limited martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
  • Expected Monthly Profit: 20%
  • Min Required Deposit: 1000$
  • Used Strategies: Lydians + TrendCatcher + SuperTrend

It is shared for the purpose of promoting the EA.
Personalized set files with similar performance are prepared for those who purchase the product

2025.12.02 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 11:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 15:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.30 14:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
VolumeHedger Gold SuperTr TrCatcher BTC
60 USD al mes
79%
0
0
USD
1.1K
USD
17
100%
177
70%
9%
1.61
3.20
USD
13%
1:500
Copiar

