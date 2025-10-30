SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / VolumeHedger Gold SuperTr TrCatcher BTC
OMG FZE LLC

VolumeHedger Gold SuperTr TrCatcher BTC

OMG FZE LLC
0 comentários
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 60 USD por mês
crescimento desde 2025 79%
PUPrime-Live2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
177
Negociações com lucro:
124 (70.05%)
Negociações com perda:
53 (29.94%)
Melhor negociação:
141.12 USD
Pior negociação:
-80.28 USD
Lucro bruto:
1 490.63 USD (1 753 603 pips)
Perda bruta:
-924.53 USD (829 246 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (60.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
170.75 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
8.52%
Depósito máximo carregado:
18.32%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
4.28
Negociações longas:
65 (36.72%)
Negociações curtas:
112 (63.28%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
3.20 USD
Lucro médio:
12.02 USD
Perda média:
-17.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-132.34 USD)
Máxima perda consecutiva:
-132.34 USD (5)
Crescimento mensal:
17.44%
Previsão anual:
211.65%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
40.75 USD
Máximo:
132.34 USD (12.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.05% (116.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.65% (60.12 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.s 121
BTCUSD 56
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.s 404
BTCUSD 163
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.s 3.2K
BTCUSD 921K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +141.12 USD
Pior negociação: -80 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +60.81 USD
Máxima perda consecutiva: -132.34 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PUPrime-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

This signal is generated by the VolumeHedger EA.
It combines a hedging strategy with a limited martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
  • Expected Monthly Profit: 20%
  • Min Required Deposit: 1000$
  • Used Strategies: Lydians + TrendCatcher + SuperTrend

It is shared for the purpose of promoting the EA.
Personalized set files with similar performance are prepared for those who purchase the product

Sem comentários
2025.12.02 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 11:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 15:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.30 14:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
VolumeHedger Gold SuperTr TrCatcher BTC
60 USD por mês
79%
0
0
USD
1.1K
USD
17
100%
177
70%
9%
1.61
3.20
USD
13%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.