Negociações:
177
Negociações com lucro:
124 (70.05%)
Negociações com perda:
53 (29.94%)
Melhor negociação:
141.12 USD
Pior negociação:
-80.28 USD
Lucro bruto:
1 490.63 USD (1 753 603 pips)
Perda bruta:
-924.53 USD (829 246 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (60.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
170.75 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
8.52%
Depósito máximo carregado:
18.32%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
4.28
Negociações longas:
65 (36.72%)
Negociações curtas:
112 (63.28%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
3.20 USD
Lucro médio:
12.02 USD
Perda média:
-17.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-132.34 USD)
Máxima perda consecutiva:
-132.34 USD (5)
Crescimento mensal:
17.44%
Previsão anual:
211.65%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
40.75 USD
Máximo:
132.34 USD (12.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.05% (116.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.65% (60.12 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|121
|BTCUSD
|56
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.s
|404
|BTCUSD
|163
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.s
|3.2K
|BTCUSD
|921K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PUPrime-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
This signal is generated by the VolumeHedger EA.
It combines a hedging strategy with a limited martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
It is shared for the purpose of promoting the EA.
It combines a hedging strategy with a limited martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
- Expected Monthly Profit: 20%
- Min Required Deposit: 1000$
- Used Strategies: Lydians + TrendCatcher + SuperTrend
It is shared for the purpose of promoting the EA.
Personalized set files with similar performance are prepared for those who purchase the product
