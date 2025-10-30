- 成長
トレード:
177
利益トレード:
124 (70.05%)
損失トレード:
53 (29.94%)
ベストトレード:
141.12 USD
最悪のトレード:
-80.28 USD
総利益:
1 490.63 USD (1 753 603 pips)
総損失:
-924.53 USD (829 246 pips)
最大連続の勝ち:
11 (60.81 USD)
最大連続利益:
170.75 USD (7)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
8.52%
最大入金額:
18.32%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
4.28
長いトレード:
65 (36.72%)
短いトレード:
112 (63.28%)
プロフィットファクター:
1.61
期待されたペイオフ:
3.20 USD
平均利益:
12.02 USD
平均損失:
-17.44 USD
最大連続の負け:
5 (-132.34 USD)
最大連続損失:
-132.34 USD (5)
月間成長:
17.44%
年間予想:
211.65%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
40.75 USD
最大の:
132.34 USD (12.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.05% (116.76 USD)
エクイティによる:
6.65% (60.12 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|121
|BTCUSD
|56
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.s
|404
|BTCUSD
|163
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.s
|3.2K
|BTCUSD
|921K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PUPrime-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
This signal is generated by the VolumeHedger EA.
It combines a hedging strategy with a limited martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
It is shared for the purpose of promoting the EA.
It combines a hedging strategy with a limited martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
- Expected Monthly Profit: 20%
- Min Required Deposit: 1000$
- Used Strategies: Lydians + TrendCatcher + SuperTrend
It is shared for the purpose of promoting the EA.
Personalized set files with similar performance are prepared for those who purchase the product
レビューなし
