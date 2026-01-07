- Incremento
Total de Trades:
42
Transacciones Rentables:
34 (80.95%)
Transacciones Irrentables:
8 (19.05%)
Mejor transacción:
73.83 USD
Peor transacción:
-49.04 USD
Beneficio Bruto:
354.19 USD (2 511 pips)
Pérdidas Brutas:
-158.55 USD (1 204 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (50.72 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
105.60 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.29
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
19 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
2.46
Transacciones Largas:
0 (0.00%)
Transacciones Cortas:
42 (100.00%)
Factor de Beneficio:
2.23
Beneficio Esperado:
4.66 USD
Beneficio medio:
10.42 USD
Pérdidas medias:
-19.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-78.22 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-78.22 USD (2)
Crecimiento al mes:
62.82%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
15.84 USD
Máxima:
79.42 USD (25.33%)
Reducción relativa:
De balance:
31.28% (79.42 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURJPY+
|29
|USDJPY+
|13
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURJPY+
|129
|USDJPY+
|67
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURJPY+
|953
|USDJPY+
|354
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +73.83 USD
Peor transacción: -49 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +50.72 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -78.22 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
