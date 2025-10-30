- Прирост
Всего трейдов:
177
Прибыльных трейдов:
124 (70.05%)
Убыточных трейдов:
53 (29.94%)
Лучший трейд:
141.12 USD
Худший трейд:
-80.28 USD
Общая прибыль:
1 490.63 USD (1 753 603 pips)
Общий убыток:
-924.53 USD (829 246 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (60.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
170.75 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
8.52%
Макс. загрузка депозита:
18.32%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
4.28
Длинных трейдов:
65 (36.72%)
Коротких трейдов:
112 (63.28%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
3.20 USD
Средняя прибыль:
12.02 USD
Средний убыток:
-17.44 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-132.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-132.34 USD (5)
Прирост в месяц:
17.44%
Годовой прогноз:
211.65%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
40.75 USD
Максимальная:
132.34 USD (12.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.05% (116.76 USD)
По эквити:
6.65% (60.12 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|121
|BTCUSD
|56
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|404
|BTCUSD
|163
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|3.2K
|BTCUSD
|921K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +141.12 USD
Худший трейд: -80 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +60.81 USD
Макс. убыток в серии: -132.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
This signal is generated by the VolumeHedger EA.
It combines a hedging strategy with a limited martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
It is shared for the purpose of promoting the EA.
It combines a hedging strategy with a limited martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
- Expected Monthly Profit: 20%
- Min Required Deposit: 1000$
- Used Strategies: Lydians + TrendCatcher + SuperTrend
It is shared for the purpose of promoting the EA.
Personalized set files with similar performance are prepared for those who purchase the product
