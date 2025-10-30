СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / VolumeHedger Gold SuperTr TrCatcher BTC
OMG FZE LLC

VolumeHedger Gold SuperTr TrCatcher BTC

OMG FZE LLC
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 79%
PUPrime-Live2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
177
Прибыльных трейдов:
124 (70.05%)
Убыточных трейдов:
53 (29.94%)
Лучший трейд:
141.12 USD
Худший трейд:
-80.28 USD
Общая прибыль:
1 490.63 USD (1 753 603 pips)
Общий убыток:
-924.53 USD (829 246 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (60.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
170.75 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
8.52%
Макс. загрузка депозита:
18.32%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
4.28
Длинных трейдов:
65 (36.72%)
Коротких трейдов:
112 (63.28%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
3.20 USD
Средняя прибыль:
12.02 USD
Средний убыток:
-17.44 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-132.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-132.34 USD (5)
Прирост в месяц:
17.44%
Годовой прогноз:
211.65%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
40.75 USD
Максимальная:
132.34 USD (12.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.05% (116.76 USD)
По эквити:
6.65% (60.12 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.s 121
BTCUSD 56
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.s 404
BTCUSD 163
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.s 3.2K
BTCUSD 921K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +141.12 USD
Худший трейд: -80 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +60.81 USD
Макс. убыток в серии: -132.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This signal is generated by the VolumeHedger EA.
It combines a hedging strategy with a limited martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
  • Expected Monthly Profit: 20%
  • Min Required Deposit: 1000$
  • Used Strategies: Lydians + TrendCatcher + SuperTrend

It is shared for the purpose of promoting the EA.
Personalized set files with similar performance are prepared for those who purchase the product

Нет отзывов
2025.12.02 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 11:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 15:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.30 14:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
