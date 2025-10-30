SegnaliSezioni
Huseyin Furkan Ozturk

VolumeHedger Gold SuperTr TrCatcher BTC

Huseyin Furkan Ozturk
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
0%
PUPrime-Live2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
81
Profit Trade:
60 (74.07%)
Loss Trade:
21 (25.93%)
Best Trade:
135.36 USD
Worst Trade:
-78.00 USD
Profitto lordo:
561.26 USD (597 769 pips)
Perdita lorda:
-338.86 USD (142 725 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (60.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
147.69 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.90
Long Trade:
29 (35.80%)
Short Trade:
52 (64.20%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
2.75 USD
Profitto medio:
9.35 USD
Perdita media:
-16.14 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-116.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-116.76 USD (3)
Crescita mensile:
8.37%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.75 USD
Massimale:
116.76 USD (14.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.s 63
BTCUSD 18
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.s 167
BTCUSD 55
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.s 5.5K
BTCUSD 450K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +135.36 USD
Worst Trade: -78 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +60.81 USD
Massima perdita consecutiva: -116.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This signal is generated by the VolumeHedger EA.
It combines a hedging strategy with a limited martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
  • Expected Monthly Profit: 20%
  • Min Required Deposit: 1000$
  • Used Strategies: Lydians + TrendCatcher + SuperTrend

It is shared for the purpose of promoting the EA.
Personalized set files with similar performance are prepared for those who purchase the product

2025.10.30 14:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
