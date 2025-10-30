- Crescita
Trade:
81
Profit Trade:
60 (74.07%)
Loss Trade:
21 (25.93%)
Best Trade:
135.36 USD
Worst Trade:
-78.00 USD
Profitto lordo:
561.26 USD (597 769 pips)
Perdita lorda:
-338.86 USD (142 725 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (60.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
147.69 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.90
Long Trade:
29 (35.80%)
Short Trade:
52 (64.20%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
2.75 USD
Profitto medio:
9.35 USD
Perdita media:
-16.14 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-116.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-116.76 USD (3)
Crescita mensile:
8.37%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.75 USD
Massimale:
116.76 USD (14.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|63
|BTCUSD
|18
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.s
|167
|BTCUSD
|55
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.s
|5.5K
|BTCUSD
|450K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +135.36 USD
Worst Trade: -78 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +60.81 USD
Massima perdita consecutiva: -116.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
This signal is generated by the VolumeHedger EA.
It combines a hedging strategy with a limited martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
It is shared for the purpose of promoting the EA.
It combines a hedging strategy with a limited martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
- Expected Monthly Profit: 20%
- Min Required Deposit: 1000$
- Used Strategies: Lydians + TrendCatcher + SuperTrend
It is shared for the purpose of promoting the EA.
Personalized set files with similar performance are prepared for those who purchase the product
Non ci sono recensioni