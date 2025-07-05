- Incremento
Total de Trades:
6 627
Transacciones Rentables:
4 838 (73.00%)
Transacciones Irrentables:
1 789 (27.00%)
Mejor transacción:
988.72 USD
Peor transacción:
-426.79 USD
Beneficio Bruto:
20 545.55 USD (70 366 038 pips)
Pérdidas Brutas:
-15 223.02 USD (77 929 992 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (35.53 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 180.07 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
189.13%
Último trade:
31 minutos
Trades a la semana:
233
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
4.57
Transacciones Largas:
3 279 (49.48%)
Transacciones Cortas:
3 348 (50.52%)
Factor de Beneficio:
1.35
Beneficio Esperado:
0.80 USD
Beneficio medio:
4.25 USD
Pérdidas medias:
-8.51 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-169.83 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 163.37 USD (7)
Crecimiento al mes:
22.24%
Pronóstico anual:
269.88%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 164.53 USD (21.45%)
Reducción relativa:
De balance:
26.14% (728.83 USD)
De fondos:
88.69% (3 854.99 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6626
|archived
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|4.8K
|archived
|525
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|-7.6M
|archived
|0
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
Mejor transacción: +988.72 USD
Peor transacción: -427 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +35.53 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -169.83 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 70
|
Exness-Real6
|0.00 × 42
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
TRADE BITCOIN WITH STEADY PROFIT
No hay comentarios
