Hamas Izzet Qordhowi

BITCOIN SUPERB

Hamas Izzet Qordhowi
0 comentarios
Fiabilidad
28 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 40 USD al mes
incremento desde 2025 1 100%
FBS-Real-7
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
6 627
Transacciones Rentables:
4 838 (73.00%)
Transacciones Irrentables:
1 789 (27.00%)
Mejor transacción:
988.72 USD
Peor transacción:
-426.79 USD
Beneficio Bruto:
20 545.55 USD (70 366 038 pips)
Pérdidas Brutas:
-15 223.02 USD (77 929 992 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (35.53 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 180.07 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
189.13%
Último trade:
31 minutos
Trades a la semana:
233
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
4.57
Transacciones Largas:
3 279 (49.48%)
Transacciones Cortas:
3 348 (50.52%)
Factor de Beneficio:
1.35
Beneficio Esperado:
0.80 USD
Beneficio medio:
4.25 USD
Pérdidas medias:
-8.51 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-169.83 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 163.37 USD (7)
Crecimiento al mes:
22.24%
Pronóstico anual:
269.88%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 164.53 USD (21.45%)
Reducción relativa:
De balance:
26.14% (728.83 USD)
De fondos:
88.69% (3 854.99 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 6626
archived 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 4.8K
archived 525
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD -7.6M
archived 0
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +988.72 USD
Peor transacción: -427 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +35.53 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -169.83 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 70
Exness-Real6
0.00 × 42
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TRADE BITCOIN WITH STEADY PROFIT
No hay comentarios
2026.01.08 23:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 14:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 01:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 17:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 23:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 20:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 17:36
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 16:36
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 15:36
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.30 23:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 22:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 18:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 17:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 16:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 15:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 04:28
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 03:28
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
