Hamas Izzet Qordhowi

BITCOIN MAX

Hamas Izzet Qordhowi
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 281%
FBS-Real-7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 917
Kârla kapanan işlemler:
1 408 (73.44%)
Zararla kapanan işlemler:
509 (26.55%)
En iyi işlem:
157.78 USD
En kötü işlem:
-83.66 USD
Brüt kâr:
4 465.50 USD (16 580 602 pips)
Brüt zarar:
-2 881.73 USD (17 064 289 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (54.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
193.01 USD (2)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
73.79%
Maks. mevduat yükü:
42.96%
En son işlem:
15 dakika önce
Hafta başına işlemler:
165
Ort. tutma süresi:
60 dakika
Düzelme faktörü:
9.27
Alış işlemleri:
956 (49.87%)
Satış işlemleri:
961 (50.13%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
0.83 USD
Ortalama kâr:
3.17 USD
Ortalama zarar:
-5.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-129.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-170.76 USD (4)
Aylık büyüme:
37.38%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
170.76 USD (12.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.29% (108.14 USD)
Varlığa göre:
62.00% (697.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 1917
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 1.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -484K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +157.78 USD
En kötü işlem: -84 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +54.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -129.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 70
Exness-Real6
0.00 × 42
ICMarketsSC-Live25
7530.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.13 06:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.06 04:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 03:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 22:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 05:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 03:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 03:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.01 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 01:22
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 07:07
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 17:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 10:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 09:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 08:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.15 08:21
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 17:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.07 14:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.