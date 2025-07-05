- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
6 593
利益トレード:
4 813 (73.00%)
損失トレード:
1 780 (27.00%)
ベストトレード:
988.72 USD
最悪のトレード:
-426.79 USD
総利益:
20 487.39 USD (69 784 589 pips)
総損失:
-15 189.19 USD (77 591 728 pips)
最大連続の勝ち:
30 (35.53 USD)
最大連続利益:
1 180.07 USD (2)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
189.13%
最近のトレード:
53 分前
1週間当たりの取引:
237
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
4.55
長いトレード:
3 265 (49.52%)
短いトレード:
3 328 (50.48%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
0.80 USD
平均利益:
4.26 USD
平均損失:
-8.53 USD
最大連続の負け:
8 (-169.83 USD)
最大連続損失:
-1 163.37 USD (7)
月間成長:
22.45%
年間予想:
272.39%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 164.53 USD (21.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.14% (728.83 USD)
エクイティによる:
88.69% (3 854.99 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6592
|archived
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|4.8K
|archived
|525
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-7.8M
|archived
|0
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +988.72 USD
最悪のトレード: -427 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +35.53 USD
最大連続損失: -169.83 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 70
|
Exness-Real6
|0.00 × 42
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
TRADE BITCOIN WITH STEADY PROFIT
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
40 USD/月
1 093%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
28
99%
6 593
73%
100%
1.34
0.80
USD
USD
89%
1:500