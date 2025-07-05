いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live10 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 70 Exness-Real6 0.00 × 42 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは