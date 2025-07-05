シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / BITCOIN SUPERB
Hamas Izzet Qordhowi

BITCOIN SUPERB

Hamas Izzet Qordhowi
レビュー0件
信頼性
28週間
0 / 0 USD
月額  40  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 1 093%
FBS-Real-7
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
6 593
利益トレード:
4 813 (73.00%)
損失トレード:
1 780 (27.00%)
ベストトレード:
988.72 USD
最悪のトレード:
-426.79 USD
総利益:
20 487.39 USD (69 784 589 pips)
総損失:
-15 189.19 USD (77 591 728 pips)
最大連続の勝ち:
30 (35.53 USD)
最大連続利益:
1 180.07 USD (2)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
189.13%
最近のトレード:
53 分前
1週間当たりの取引:
237
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
4.55
長いトレード:
3 265 (49.52%)
短いトレード:
3 328 (50.48%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
0.80 USD
平均利益:
4.26 USD
平均損失:
-8.53 USD
最大連続の負け:
8 (-169.83 USD)
最大連続損失:
-1 163.37 USD (7)
月間成長:
22.45%
年間予想:
272.39%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 164.53 USD (21.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.14% (728.83 USD)
エクイティによる:
88.69% (3 854.99 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 6592
archived 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 4.8K
archived 525
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD -7.8M
archived 0
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +988.72 USD
最悪のトレード: -427 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +35.53 USD
最大連続損失: -169.83 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 70
Exness-Real6
0.00 × 42
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TRADE BITCOIN WITH STEADY PROFIT

レビューなし
レビューなし
2026.01.08 23:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 14:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 01:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 17:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 23:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 20:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 17:36
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 16:36
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 15:36
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.30 23:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 22:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 18:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 17:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 16:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 15:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 04:28
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 03:28
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください