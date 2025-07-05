- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 903
Profit Trade:
1 398 (73.46%)
Loss Trade:
505 (26.54%)
Best Trade:
157.78 USD
Worst Trade:
-83.66 USD
Profitto lordo:
4 454.01 USD (16 504 793 pips)
Perdita lorda:
-2 880.18 USD (17 050 896 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (54.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
193.01 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
72.75%
Massimo carico di deposito:
42.96%
Ultimo trade:
46 minuti fa
Trade a settimana:
165
Tempo di attesa medio:
60 minuti
Fattore di recupero:
9.22
Long Trade:
951 (49.97%)
Short Trade:
952 (50.03%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
0.83 USD
Profitto medio:
3.19 USD
Perdita media:
-5.70 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-129.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-170.76 USD (4)
Crescita mensile:
38.41%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
170.76 USD (12.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.29% (108.14 USD)
Per equità:
62.00% (697.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1903
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-546K
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +157.78 USD
Worst Trade: -84 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +54.14 USD
Massima perdita consecutiva: -129.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 70
|
Exness-Real6
|0.00 × 42
|
ICMarketsSC-Live25
|8180.00 × 1
