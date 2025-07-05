SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / BITCOIN MAX
Hamas Izzet Qordhowi

BITCOIN MAX

Hamas Izzet Qordhowi
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2025 279%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 903
Profit Trade:
1 398 (73.46%)
Loss Trade:
505 (26.54%)
Best Trade:
157.78 USD
Worst Trade:
-83.66 USD
Profitto lordo:
4 454.01 USD (16 504 793 pips)
Perdita lorda:
-2 880.18 USD (17 050 896 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (54.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
193.01 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
72.75%
Massimo carico di deposito:
42.96%
Ultimo trade:
46 minuti fa
Trade a settimana:
165
Tempo di attesa medio:
60 minuti
Fattore di recupero:
9.22
Long Trade:
951 (49.97%)
Short Trade:
952 (50.03%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
0.83 USD
Profitto medio:
3.19 USD
Perdita media:
-5.70 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-129.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-170.76 USD (4)
Crescita mensile:
38.41%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
170.76 USD (12.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.29% (108.14 USD)
Per equità:
62.00% (697.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 1903
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 1.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -546K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +157.78 USD
Worst Trade: -84 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +54.14 USD
Massima perdita consecutiva: -129.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 70
Exness-Real6
0.00 × 42
ICMarketsSC-Live25
8180.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.13 06:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.06 04:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 03:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 22:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 05:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 03:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 03:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.01 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 01:22
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 07:07
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 17:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 10:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 09:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 08:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.15 08:21
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 17:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.07 14:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
