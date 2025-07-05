信号部分
信号 / MetaTrader 4 / BITCOIN SUPERB
Hamas Izzet Qordhowi

BITCOIN SUPERB

Hamas Izzet Qordhowi
0条评论
可靠性
28
0 / 0 USD
每月复制 40 USD per 
增长自 2025 1 093%
FBS-Real-7
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
6 593
盈利交易:
4 813 (73.00%)
亏损交易:
1 780 (27.00%)
最好交易:
988.72 USD
最差交易:
-426.79 USD
毛利:
20 487.39 USD (69 784 589 pips)
毛利亏损:
-15 189.19 USD (77 591 728 pips)
最大连续赢利:
30 (35.53 USD)
最大连续盈利:
1 180.07 USD (2)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
189.13%
最近交易:
45 几分钟前
每周交易:
237
平均持有时间:
2 小时
采收率:
4.55
长期交易:
3 265 (49.52%)
短期交易:
3 328 (50.48%)
利润因子:
1.35
预期回报:
0.80 USD
平均利润:
4.26 USD
平均损失:
-8.53 USD
最大连续失误:
8 (-169.83 USD)
最大连续亏损:
-1 163.37 USD (7)
每月增长:
22.45%
年度预测:
272.39%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 164.53 USD (21.45%)
相对跌幅:
结余:
26.14% (728.83 USD)
净值:
88.69% (3 854.99 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 6592
archived 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 4.8K
archived 525
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD -7.8M
archived 0
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +988.72 USD
最差交易: -427 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +35.53 USD
最大连续亏损: -169.83 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 70
Exness-Real6
0.00 × 42
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
查看详细统计，请 登录 或者 注册
TRADE BITCOIN WITH STEADY PROFIT
没有评论
2026.01.08 23:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 14:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 01:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 17:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 23:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 20:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 17:36
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 16:36
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 15:36
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.30 23:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 22:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 18:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 17:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 16:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 15:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 04:28
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 03:28
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
BITCOIN SUPERB
每月40 USD
1 093%
0
0
USD
4.3K
USD
28
99%
6 593
73%
100%
1.34
0.80
USD
89%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载