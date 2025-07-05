- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
6 593
盈利交易:
4 813 (73.00%)
亏损交易:
1 780 (27.00%)
最好交易:
988.72 USD
最差交易:
-426.79 USD
毛利:
20 487.39 USD (69 784 589 pips)
毛利亏损:
-15 189.19 USD (77 591 728 pips)
最大连续赢利:
30 (35.53 USD)
最大连续盈利:
1 180.07 USD (2)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
189.13%
最近交易:
45 几分钟前
每周交易:
237
平均持有时间:
2 小时
采收率:
4.55
长期交易:
3 265 (49.52%)
短期交易:
3 328 (50.48%)
利润因子:
1.35
预期回报:
0.80 USD
平均利润:
4.26 USD
平均损失:
-8.53 USD
最大连续失误:
8 (-169.83 USD)
最大连续亏损:
-1 163.37 USD (7)
每月增长:
22.45%
年度预测:
272.39%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 164.53 USD (21.45%)
相对跌幅:
结余:
26.14% (728.83 USD)
净值:
88.69% (3 854.99 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6592
|archived
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|4.8K
|archived
|525
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-7.8M
|archived
|0
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +988.72 USD
最差交易: -427 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +35.53 USD
最大连续亏损: -169.83 USD
TRADE BITCOIN WITH STEADY PROFIT
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月40 USD
1 093%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
28
99%
6 593
73%
100%
1.34
0.80
USD
USD
89%
1:500