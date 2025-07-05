- Wachstum
Trades insgesamt:
6 593
Gewinntrades:
4 813 (73.00%)
Verlusttrades:
1 780 (27.00%)
Bester Trade:
988.72 USD
Schlechtester Trade:
-426.79 USD
Bruttoprofit:
20 487.39 USD (69 784 589 pips)
Bruttoverlust:
-15 189.19 USD (77 591 728 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (35.53 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 180.07 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
189.13%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
236
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
4.55
Long-Positionen:
3 265 (49.52%)
Short-Positionen:
3 328 (50.48%)
Profit-Faktor:
1.35
Mathematische Gewinnerwartung:
0.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.26 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.53 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-169.83 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 163.37 USD (7)
Wachstum pro Monat :
22.45%
Jahresprognose:
272.39%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 164.53 USD (21.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.14% (728.83 USD)
Kapital:
88.69% (3 854.99 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6592
|archived
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|4.8K
|archived
|525
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-7.8M
|archived
|0
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 70
|
Exness-Real6
|0.00 × 42
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
