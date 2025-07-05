SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / BITCOIN SUPERB
Hamas Izzet Qordhowi

BITCOIN SUPERB

Hamas Izzet Qordhowi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
28 Wochen
0 / 0 USD
Für 40 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 1 093%
FBS-Real-7
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
6 593
Gewinntrades:
4 813 (73.00%)
Verlusttrades:
1 780 (27.00%)
Bester Trade:
988.72 USD
Schlechtester Trade:
-426.79 USD
Bruttoprofit:
20 487.39 USD (69 784 589 pips)
Bruttoverlust:
-15 189.19 USD (77 591 728 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (35.53 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 180.07 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
189.13%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
236
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
4.55
Long-Positionen:
3 265 (49.52%)
Short-Positionen:
3 328 (50.48%)
Profit-Faktor:
1.35
Mathematische Gewinnerwartung:
0.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.26 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.53 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-169.83 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 163.37 USD (7)
Wachstum pro Monat :
22.45%
Jahresprognose:
272.39%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 164.53 USD (21.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.14% (728.83 USD)
Kapital:
88.69% (3 854.99 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 6592
archived 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 4.8K
archived 525
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD -7.8M
archived 0
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +988.72 USD
Schlechtester Trade: -427 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +35.53 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -169.83 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 70
Exness-Real6
0.00 × 42
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TRADE BITCOIN WITH STEADY PROFIT
Keine Bewertungen
2026.01.08 23:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 14:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 01:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 17:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 23:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 20:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 17:36
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 16:36
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 15:36
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.30 23:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 22:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 18:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 17:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 16:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 15:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 04:28
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 03:28
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
BITCOIN SUPERB
40 USD pro Monat
1 093%
0
0
USD
4.3K
USD
28
99%
6 593
73%
100%
1.34
0.80
USD
89%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.