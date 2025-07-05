- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
6 593
Прибыльных трейдов:
4 813 (73.00%)
Убыточных трейдов:
1 780 (27.00%)
Лучший трейд:
988.72 USD
Худший трейд:
-426.79 USD
Общая прибыль:
20 487.39 USD (69 784 589 pips)
Общий убыток:
-15 189.19 USD (77 591 728 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (35.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 180.07 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
189.13%
Последний трейд:
37 минут
Трейдов в неделю:
237
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
4.55
Длинных трейдов:
3 265 (49.52%)
Коротких трейдов:
3 328 (50.48%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
0.80 USD
Средняя прибыль:
4.26 USD
Средний убыток:
-8.53 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-169.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 163.37 USD (7)
Прирост в месяц:
22.45%
Годовой прогноз:
272.39%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 164.53 USD (21.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.14% (728.83 USD)
По эквити:
88.69% (3 854.99 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6592
|archived
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|4.8K
|archived
|525
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-7.8M
|archived
|0
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +988.72 USD
Худший трейд: -427 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +35.53 USD
Макс. убыток в серии: -169.83 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 70
|
Exness-Real6
|0.00 × 42
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
TRADE BITCOIN WITH STEADY PROFIT
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
40 USD в месяц
1 093%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
28
99%
6 593
73%
100%
1.34
0.80
USD
USD
89%
1:500