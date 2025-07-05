СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / BITCOIN SUPERB
Hamas Izzet Qordhowi

BITCOIN SUPERB

Hamas Izzet Qordhowi
0 отзывов
Надежность
28 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2025 1 093%
FBS-Real-7
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
6 593
Прибыльных трейдов:
4 813 (73.00%)
Убыточных трейдов:
1 780 (27.00%)
Лучший трейд:
988.72 USD
Худший трейд:
-426.79 USD
Общая прибыль:
20 487.39 USD (69 784 589 pips)
Общий убыток:
-15 189.19 USD (77 591 728 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (35.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 180.07 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
189.13%
Последний трейд:
37 минут
Трейдов в неделю:
237
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
4.55
Длинных трейдов:
3 265 (49.52%)
Коротких трейдов:
3 328 (50.48%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
0.80 USD
Средняя прибыль:
4.26 USD
Средний убыток:
-8.53 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-169.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 163.37 USD (7)
Прирост в месяц:
22.45%
Годовой прогноз:
272.39%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 164.53 USD (21.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.14% (728.83 USD)
По эквити:
88.69% (3 854.99 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 6592
archived 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 4.8K
archived 525
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -7.8M
archived 0
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +988.72 USD
Худший трейд: -427 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +35.53 USD
Макс. убыток в серии: -169.83 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 70
Exness-Real6
0.00 × 42
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
TRADE BITCOIN WITH STEADY PROFIT
Нет отзывов
2026.01.08 23:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 14:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 01:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 17:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 23:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 20:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 17:36
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 16:36
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 15:36
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.30 23:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 22:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 18:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 17:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 16:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 15:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 04:28
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 03:28
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BITCOIN SUPERB
40 USD в месяц
1 093%
0
0
USD
4.3K
USD
28
99%
6 593
73%
100%
1.34
0.80
USD
89%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.