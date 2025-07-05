SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BITCOIN MAX
Hamas Izzet Qordhowi

BITCOIN MAX

Hamas Izzet Qordhowi
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2025 276%
FBS-Real-7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 883
Bénéfice trades:
1 383 (73.44%)
Perte trades:
500 (26.55%)
Meilleure transaction:
157.78 USD
Pire transaction:
-83.66 USD
Bénéfice brut:
4 412.10 USD (16 344 248 pips)
Perte brute:
-2 852.30 USD (16 879 537 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (46.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
193.01 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
73.85%
Charge de dépôt maximale:
42.96%
Dernier trade:
17 il y a des minutes
Trades par semaine:
166
Temps de détention moyen:
60 minutes
Facteur de récupération:
9.13
Longs trades:
940 (49.92%)
Courts trades:
943 (50.08%)
Facteur de profit:
1.55
Rendement attendu:
0.83 USD
Bénéfice moyen:
3.19 USD
Perte moyenne:
-5.70 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-129.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-170.76 USD (4)
Croissance mensuelle:
38.85%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
170.76 USD (12.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.29% (108.14 USD)
Par fonds propres:
62.00% (697.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 1883
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 1.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -535K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +157.78 USD
Pire transaction: -84 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +46.27 USD
Perte consécutive maximale: -129.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 70
Exness-Real6
0.00 × 42
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Aucun avis
2025.09.13 06:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.06 04:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 03:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 22:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 05:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 03:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 03:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.01 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 01:22
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 07:07
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 17:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 10:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 09:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 08:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.15 08:21
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 17:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.07 14:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
