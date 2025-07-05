SinaisSeções
Hamas Izzet Qordhowi

BITCOIN SUPERB

Hamas Izzet Qordhowi
0 comentários
Confiabilidade
28 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 40 USD por mês
crescimento desde 2025 1 093%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
6 593
Negociações com lucro:
4 813 (73.00%)
Negociações com perda:
1 780 (27.00%)
Melhor negociação:
988.72 USD
Pior negociação:
-426.79 USD
Lucro bruto:
20 487.39 USD (69 784 589 pips)
Perda bruta:
-15 189.19 USD (77 591 728 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (35.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 180.07 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
189.13%
Último negócio:
45 minutos atrás
Negociações por semana:
237
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
4.55
Negociações longas:
3 265 (49.52%)
Negociações curtas:
3 328 (50.48%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
0.80 USD
Lucro médio:
4.26 USD
Perda média:
-8.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-169.83 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 163.37 USD (7)
Crescimento mensal:
22.45%
Previsão anual:
272.39%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 164.53 USD (21.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.14% (728.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
88.69% (3 854.99 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 6592
archived 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 4.8K
archived 525
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD -7.8M
archived 0
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +988.72 USD
Pior negociação: -427 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +35.53 USD
Máxima perda consecutiva: -169.83 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 70
Exness-Real6
0.00 × 42
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TRADE BITCOIN WITH STEADY PROFIT
Sem comentários
2026.01.08 23:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 14:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 01:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 17:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 23:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 20:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 17:36
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 16:36
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 15:36
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.30 23:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 22:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 18:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 17:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 16:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 15:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 04:28
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 03:28
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.