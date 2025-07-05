- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
6 593
Negociações com lucro:
4 813 (73.00%)
Negociações com perda:
1 780 (27.00%)
Melhor negociação:
988.72 USD
Pior negociação:
-426.79 USD
Lucro bruto:
20 487.39 USD (69 784 589 pips)
Perda bruta:
-15 189.19 USD (77 591 728 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (35.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 180.07 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
189.13%
Último negócio:
45 minutos atrás
Negociações por semana:
237
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
4.55
Negociações longas:
3 265 (49.52%)
Negociações curtas:
3 328 (50.48%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
0.80 USD
Lucro médio:
4.26 USD
Perda média:
-8.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-169.83 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 163.37 USD (7)
Crescimento mensal:
22.45%
Previsão anual:
272.39%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 164.53 USD (21.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.14% (728.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
88.69% (3 854.99 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6592
|archived
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|4.8K
|archived
|525
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-7.8M
|archived
|0
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +988.72 USD
Pior negociação: -427 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +35.53 USD
Máxima perda consecutiva: -169.83 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 70
|
Exness-Real6
|0.00 × 42
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
TRADE BITCOIN WITH STEADY PROFIT
