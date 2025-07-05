시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / BITCOIN SUPERB
Hamas Izzet Qordhowi

BITCOIN SUPERB

Hamas Izzet Qordhowi
0 리뷰
안정성
28
0 / 0 USD
월별 40 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 1 097%
FBS-Real-7
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
6 613
이익 거래:
4 828 (73.00%)
손실 거래:
1 785 (26.99%)
최고의 거래:
988.72 USD
최악의 거래:
-426.79 USD
총 수익:
20 522.90 USD (70 139 530 pips)
총 손실:
-15 212.45 USD (77 824 376 pips)
연속 최대 이익:
30 (35.53 USD)
연속 최대 이익:
1 180.07 USD (2)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
189.13%
최근 거래:
27 분 전
주별 거래 수:
225
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
4.56
롱(주식매수):
3 265 (49.37%)
숏(주식차입매도):
3 348 (50.63%)
수익 요인:
1.35
기대수익:
0.80 USD
평균 이익:
4.25 USD
평균 손실:
-8.52 USD
연속 최대 손실:
8 (-169.83 USD)
연속 최대 손실:
-1 163.37 USD (7)
월별 성장률:
21.62%
연간 예측:
262.36%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 164.53 USD (21.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.14% (728.83 USD)
자본금별:
88.69% (3 854.99 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 6612
archived 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD 4.8K
archived 525
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD -7.7M
archived 0
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +988.72 USD
최악의 거래: -427 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +35.53 USD
연속 최대 손실: -169.83 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 70
Exness-Real6
0.00 × 42
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TRADE BITCOIN WITH STEADY PROFIT
리뷰 없음
2026.01.08 23:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 14:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 01:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 17:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 23:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 20:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 17:36
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 16:36
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 15:36
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.30 23:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 22:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 18:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 17:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 16:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 15:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 04:28
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 03:28
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
복제

