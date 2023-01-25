- Incremento
Total de Trades:
1 351
Transacciones Rentables:
1 127 (83.41%)
Transacciones Irrentables:
224 (16.58%)
Mejor transacción:
354.49 CHF
Peor transacción:
-740.46 CHF
Beneficio Bruto:
11 458.45 CHF (136 944 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 084.47 CHF (98 811 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (60.23 CHF)
Beneficio máximo consecutivo:
577.22 CHF (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
61.79%
Carga máxima del depósito:
32.44%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.08
Transacciones Largas:
572 (42.34%)
Transacciones Cortas:
779 (57.66%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
0.28 CHF
Beneficio medio:
10.17 CHF
Pérdidas medias:
-49.48 CHF
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-4 678.05 CHF)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 678.05 CHF (12)
Crecimiento al mes:
1.61%
Pronóstico anual:
22.29%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
760.40 CHF
Máxima:
4 701.41 CHF (86.01%)
Reducción relativa:
De balance:
73.16% (4 701.66 CHF)
De fondos:
67.43% (4 317.07 CHF)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|434
|NZDCAD
|267
|AUDNZD
|228
|GBPAUD
|103
|EURCAD
|93
|EURGBP
|72
|EURAUD
|57
|GBPCHF
|44
|EURCHF
|37
|AUDUSD
|16
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|-59
|NZDCAD
|-158
|AUDNZD
|379
|GBPAUD
|211
|EURCAD
|-81
|EURGBP
|-34
|EURAUD
|28
|GBPCHF
|49
|EURCHF
|-12
|AUDUSD
|63
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|21K
|NZDCAD
|9.5K
|AUDNZD
|-1.5K
|GBPAUD
|5.6K
|EURCAD
|-707
|EURGBP
|203
|EURAUD
|1.5K
|GBPCHF
|1.3K
|EURCHF
|232
|AUDUSD
|942
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +354.49 CHF
Peor transacción: -740 CHF
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +60.23 CHF
Pérdidas máximas consecutivas: -4 678.05 CHF
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.15 × 62
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.33 × 97
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
Tradeview-Live
|0.50 × 2
|
PacificUnionLLC-Live
|0.61 × 23
|
ICMarketsSC-MT5
|0.63 × 1327
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.92 × 12
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|1.07 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|1.23 × 40
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.38 × 12268
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.40 × 15
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
itexsys-Platform
|1.68 × 31
|
FPMarkets-Live
|1.96 × 226
|
BlueberryMarkets-Live
|2.42 × 33
|
BlackBullMarkets-Live
|2.72 × 43
|
FPMarketsLLC-Live
|2.81 × 756
|
Exness-MT5Real8
|2.86 × 96
|
ICMarkets-MT5-4
|3.00 × 1
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
299 USD al mes
8%
0
0
USD
USD
1.3K
CHF
CHF
154
100%
1 351
83%
62%
1.03
0.28
CHF
CHF
73%
1:300