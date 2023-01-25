SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / I388 How far up to you
Guan Xi Liang

I388 How far up to you

Guan Xi Liang
0 comentarios
Fiabilidad
154 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 299 USD al mes
incremento desde 2023 8%
ICMarketsSC-MT5-2
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 351
Transacciones Rentables:
1 127 (83.41%)
Transacciones Irrentables:
224 (16.58%)
Mejor transacción:
354.49 CHF
Peor transacción:
-740.46 CHF
Beneficio Bruto:
11 458.45 CHF (136 944 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 084.47 CHF (98 811 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (60.23 CHF)
Beneficio máximo consecutivo:
577.22 CHF (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
61.79%
Carga máxima del depósito:
32.44%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.08
Transacciones Largas:
572 (42.34%)
Transacciones Cortas:
779 (57.66%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
0.28 CHF
Beneficio medio:
10.17 CHF
Pérdidas medias:
-49.48 CHF
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-4 678.05 CHF)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 678.05 CHF (12)
Crecimiento al mes:
1.61%
Pronóstico anual:
22.29%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
760.40 CHF
Máxima:
4 701.41 CHF (86.01%)
Reducción relativa:
De balance:
73.16% (4 701.66 CHF)
De fondos:
67.43% (4 317.07 CHF)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 434
NZDCAD 267
AUDNZD 228
GBPAUD 103
EURCAD 93
EURGBP 72
EURAUD 57
GBPCHF 44
EURCHF 37
AUDUSD 16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD -59
NZDCAD -158
AUDNZD 379
GBPAUD 211
EURCAD -81
EURGBP -34
EURAUD 28
GBPCHF 49
EURCHF -12
AUDUSD 63
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 21K
NZDCAD 9.5K
AUDNZD -1.5K
GBPAUD 5.6K
EURCAD -707
EURGBP 203
EURAUD 1.5K
GBPCHF 1.3K
EURCHF 232
AUDUSD 942
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +354.49 CHF
Peor transacción: -740 CHF
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +60.23 CHF
Pérdidas máximas consecutivas: -4 678.05 CHF

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
FxGrow-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.15 × 62
ICMarketsEU-MT5-2
0.33 × 97
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
Tradeview-Live
0.50 × 2
PacificUnionLLC-Live
0.61 × 23
ICMarketsSC-MT5
0.63 × 1327
CapitalPointTrading-MT5-4
0.92 × 12
VantageInternational-Live 13
1.00 × 3
Exness-MT5Real7
1.07 × 14
VantageInternational-Live 3
1.23 × 40
ICMarketsSC-MT5-2
1.38 × 12268
TradeMaxGlobal-Live
1.40 × 15
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
itexsys-Platform
1.68 × 31
FPMarkets-Live
1.96 × 226
BlueberryMarkets-Live
2.42 × 33
BlackBullMarkets-Live
2.72 × 43
FPMarketsLLC-Live
2.81 × 756
Exness-MT5Real8
2.86 × 96
ICMarkets-MT5-4
3.00 × 1
otros 61...
多远？看你啦
No hay comentarios
2026.01.06 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 21:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 00:54
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.04.04 16:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 15:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 14:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 00:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.25 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 13:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.30 04:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.29 19:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.18 21:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.18 14:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.17 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 17:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
