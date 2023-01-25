SinaisSeções
Guan Xi Liang

I388 How far up to you

Guan Xi Liang
0 comentários
Confiabilidade
154 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 299 USD por mês
crescimento desde 2023 8%
ICMarketsSC-MT5-2
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 351
Negociações com lucro:
1 127 (83.41%)
Negociações com perda:
224 (16.58%)
Melhor negociação:
354.49 CHF
Pior negociação:
-740.46 CHF
Lucro bruto:
11 458.45 CHF (136 944 pips)
Perda bruta:
-11 084.47 CHF (98 811 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (60.23 CHF)
Máximo lucro consecutivo:
577.22 CHF (2)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
61.79%
Depósito máximo carregado:
32.44%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.08
Negociações longas:
572 (42.34%)
Negociações curtas:
779 (57.66%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
0.28 CHF
Lucro médio:
10.17 CHF
Perda média:
-49.48 CHF
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-4 678.05 CHF)
Máxima perda consecutiva:
-4 678.05 CHF (12)
Crescimento mensal:
1.84%
Previsão anual:
22.29%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
760.40 CHF
Máximo:
4 701.41 CHF (86.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
73.16% (4 701.66 CHF)
Pelo Capital Líquido:
67.43% (4 317.07 CHF)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 434
NZDCAD 267
AUDNZD 228
GBPAUD 103
EURCAD 93
EURGBP 72
EURAUD 57
GBPCHF 44
EURCHF 37
AUDUSD 16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD -59
NZDCAD -158
AUDNZD 379
GBPAUD 211
EURCAD -81
EURGBP -34
EURAUD 28
GBPCHF 49
EURCHF -12
AUDUSD 63
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 21K
NZDCAD 9.5K
AUDNZD -1.5K
GBPAUD 5.6K
EURCAD -707
EURGBP 203
EURAUD 1.5K
GBPCHF 1.3K
EURCHF 232
AUDUSD 942
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +354.49 CHF
Pior negociação: -740 CHF
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +60.23 CHF
Máxima perda consecutiva: -4 678.05 CHF

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
FxGrow-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.15 × 62
ICMarketsEU-MT5-2
0.33 × 97
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
Tradeview-Live
0.50 × 2
PacificUnionLLC-Live
0.61 × 23
ICMarketsSC-MT5
0.63 × 1327
CapitalPointTrading-MT5-4
0.92 × 12
VantageInternational-Live 13
1.00 × 3
Exness-MT5Real7
1.07 × 14
VantageInternational-Live 3
1.23 × 40
ICMarketsSC-MT5-2
1.38 × 12268
TradeMaxGlobal-Live
1.40 × 15
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
itexsys-Platform
1.68 × 31
FPMarkets-Live
1.96 × 226
BlueberryMarkets-Live
2.42 × 33
BlackBullMarkets-Live
2.72 × 43
FPMarketsLLC-Live
2.81 × 756
Exness-MT5Real8
2.86 × 96
ICMarkets-MT5-4
3.00 × 1
61 mais ...
多远？看你啦
Sem comentários
2026.01.06 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 21:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 00:54
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.04.04 16:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 15:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 14:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 00:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.25 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 13:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.30 04:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.29 19:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.18 21:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.18 14:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.17 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 17:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
