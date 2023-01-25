- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 351
Negociações com lucro:
1 127 (83.41%)
Negociações com perda:
224 (16.58%)
Melhor negociação:
354.49 CHF
Pior negociação:
-740.46 CHF
Lucro bruto:
11 458.45 CHF (136 944 pips)
Perda bruta:
-11 084.47 CHF (98 811 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (60.23 CHF)
Máximo lucro consecutivo:
577.22 CHF (2)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
61.79%
Depósito máximo carregado:
32.44%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.08
Negociações longas:
572 (42.34%)
Negociações curtas:
779 (57.66%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
0.28 CHF
Lucro médio:
10.17 CHF
Perda média:
-49.48 CHF
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-4 678.05 CHF)
Máxima perda consecutiva:
-4 678.05 CHF (12)
Crescimento mensal:
1.84%
Previsão anual:
22.29%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
760.40 CHF
Máximo:
4 701.41 CHF (86.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
73.16% (4 701.66 CHF)
Pelo Capital Líquido:
67.43% (4 317.07 CHF)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|434
|NZDCAD
|267
|AUDNZD
|228
|GBPAUD
|103
|EURCAD
|93
|EURGBP
|72
|EURAUD
|57
|GBPCHF
|44
|EURCHF
|37
|AUDUSD
|16
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|-59
|NZDCAD
|-158
|AUDNZD
|379
|GBPAUD
|211
|EURCAD
|-81
|EURGBP
|-34
|EURAUD
|28
|GBPCHF
|49
|EURCHF
|-12
|AUDUSD
|63
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|21K
|NZDCAD
|9.5K
|AUDNZD
|-1.5K
|GBPAUD
|5.6K
|EURCAD
|-707
|EURGBP
|203
|EURAUD
|1.5K
|GBPCHF
|1.3K
|EURCHF
|232
|AUDUSD
|942
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +354.49 CHF
Pior negociação: -740 CHF
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +60.23 CHF
Máxima perda consecutiva: -4 678.05 CHF
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.15 × 62
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.33 × 97
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
Tradeview-Live
|0.50 × 2
|
PacificUnionLLC-Live
|0.61 × 23
|
ICMarketsSC-MT5
|0.63 × 1327
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.92 × 12
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|1.07 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|1.23 × 40
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.38 × 12268
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.40 × 15
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
itexsys-Platform
|1.68 × 31
|
FPMarkets-Live
|1.96 × 226
|
BlueberryMarkets-Live
|2.42 × 33
|
BlackBullMarkets-Live
|2.72 × 43
|
FPMarketsLLC-Live
|2.81 × 756
|
Exness-MT5Real8
|2.86 × 96
|
ICMarkets-MT5-4
|3.00 × 1
61 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
多远？看你啦
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
299 USD por mês
8%
0
0
USD
USD
1.3K
CHF
CHF
154
100%
1 351
83%
62%
1.03
0.28
CHF
CHF
73%
1:300