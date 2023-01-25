- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 351
Прибыльных трейдов:
1 127 (83.41%)
Убыточных трейдов:
224 (16.58%)
Лучший трейд:
354.49 CHF
Худший трейд:
-740.46 CHF
Общая прибыль:
11 458.45 CHF (136 944 pips)
Общий убыток:
-11 084.47 CHF (98 811 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (60.23 CHF)
Макс. прибыль в серии:
577.22 CHF (2)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
61.79%
Макс. загрузка депозита:
32.44%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.08
Длинных трейдов:
572 (42.34%)
Коротких трейдов:
779 (57.66%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.28 CHF
Средняя прибыль:
10.17 CHF
Средний убыток:
-49.48 CHF
Макс. серия проигрышей:
12 (-4 678.05 CHF)
Макс. убыток в серии:
-4 678.05 CHF (12)
Прирост в месяц:
1.84%
Годовой прогноз:
22.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
760.40 CHF
Максимальная:
4 701.41 CHF (86.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
73.16% (4 701.66 CHF)
По эквити:
67.43% (4 317.07 CHF)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|434
|NZDCAD
|267
|AUDNZD
|228
|GBPAUD
|103
|EURCAD
|93
|EURGBP
|72
|EURAUD
|57
|GBPCHF
|44
|EURCHF
|37
|AUDUSD
|16
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|-59
|NZDCAD
|-158
|AUDNZD
|379
|GBPAUD
|211
|EURCAD
|-81
|EURGBP
|-34
|EURAUD
|28
|GBPCHF
|49
|EURCHF
|-12
|AUDUSD
|63
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|21K
|NZDCAD
|9.5K
|AUDNZD
|-1.5K
|GBPAUD
|5.6K
|EURCAD
|-707
|EURGBP
|203
|EURAUD
|1.5K
|GBPCHF
|1.3K
|EURCHF
|232
|AUDUSD
|942
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +354.49 CHF
Худший трейд: -740 CHF
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +60.23 CHF
Макс. убыток в серии: -4 678.05 CHF
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.15 × 62
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.33 × 97
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
Tradeview-Live
|0.50 × 2
|
PacificUnionLLC-Live
|0.61 × 23
|
ICMarketsSC-MT5
|0.63 × 1327
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.92 × 12
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|1.07 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|1.23 × 40
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.38 × 12268
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.40 × 15
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
itexsys-Platform
|1.68 × 31
|
FPMarkets-Live
|1.96 × 226
|
BlueberryMarkets-Live
|2.42 × 33
|
BlackBullMarkets-Live
|2.72 × 43
|
FPMarketsLLC-Live
|2.81 × 756
|
Exness-MT5Real8
|2.86 × 96
|
ICMarkets-MT5-4
|3.00 × 1
