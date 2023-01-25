СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / I388 How far up to you
Guan Xi Liang

I388 How far up to you

Guan Xi Liang
0 отзывов
Надежность
154 недели
0 / 0 USD
прирост с 2023 8%
ICMarketsSC-MT5-2
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 351
Прибыльных трейдов:
1 127 (83.41%)
Убыточных трейдов:
224 (16.58%)
Лучший трейд:
354.49 CHF
Худший трейд:
-740.46 CHF
Общая прибыль:
11 458.45 CHF (136 944 pips)
Общий убыток:
-11 084.47 CHF (98 811 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (60.23 CHF)
Макс. прибыль в серии:
577.22 CHF (2)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
61.79%
Макс. загрузка депозита:
32.44%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.08
Длинных трейдов:
572 (42.34%)
Коротких трейдов:
779 (57.66%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.28 CHF
Средняя прибыль:
10.17 CHF
Средний убыток:
-49.48 CHF
Макс. серия проигрышей:
12 (-4 678.05 CHF)
Макс. убыток в серии:
-4 678.05 CHF (12)
Прирост в месяц:
1.84%
Годовой прогноз:
22.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
760.40 CHF
Максимальная:
4 701.41 CHF (86.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
73.16% (4 701.66 CHF)
По эквити:
67.43% (4 317.07 CHF)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 434
NZDCAD 267
AUDNZD 228
GBPAUD 103
EURCAD 93
EURGBP 72
EURAUD 57
GBPCHF 44
EURCHF 37
AUDUSD 16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD -59
NZDCAD -158
AUDNZD 379
GBPAUD 211
EURCAD -81
EURGBP -34
EURAUD 28
GBPCHF 49
EURCHF -12
AUDUSD 63
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 21K
NZDCAD 9.5K
AUDNZD -1.5K
GBPAUD 5.6K
EURCAD -707
EURGBP 203
EURAUD 1.5K
GBPCHF 1.3K
EURCHF 232
AUDUSD 942
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +354.49 CHF
Худший трейд: -740 CHF
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +60.23 CHF
Макс. убыток в серии: -4 678.05 CHF

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
FxGrow-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.15 × 62
ICMarketsEU-MT5-2
0.33 × 97
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
Tradeview-Live
0.50 × 2
PacificUnionLLC-Live
0.61 × 23
ICMarketsSC-MT5
0.63 × 1327
CapitalPointTrading-MT5-4
0.92 × 12
VantageInternational-Live 13
1.00 × 3
Exness-MT5Real7
1.07 × 14
VantageInternational-Live 3
1.23 × 40
ICMarketsSC-MT5-2
1.38 × 12268
TradeMaxGlobal-Live
1.40 × 15
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
itexsys-Platform
1.68 × 31
FPMarkets-Live
1.96 × 226
BlueberryMarkets-Live
2.42 × 33
BlackBullMarkets-Live
2.72 × 43
FPMarketsLLC-Live
2.81 × 756
Exness-MT5Real8
2.86 × 96
ICMarkets-MT5-4
3.00 × 1
еще 61...
多远？看你啦
Нет отзывов
2026.01.06 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 21:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 00:54
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.04.04 16:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 15:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 14:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 00:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.25 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 13:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.30 04:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.29 19:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.18 21:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.18 14:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.17 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 17:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
I388 How far up to you
299 USD в месяц
8%
0
0
USD
1.3K
CHF
154
100%
1 351
83%
62%
1.03
0.28
CHF
73%
1:300
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.