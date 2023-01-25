シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / I388 How far up to you
Guan Xi Liang

I388 How far up to you

Guan Xi Liang
レビュー0件
信頼性
154週間
0 / 0 USD
月額  299  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 8%
ICMarketsSC-MT5-2
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 351
利益トレード:
1 127 (83.41%)
損失トレード:
224 (16.58%)
ベストトレード:
354.49 CHF
最悪のトレード:
-740.46 CHF
総利益:
11 458.45 CHF (136 944 pips)
総損失:
-11 084.47 CHF (98 811 pips)
最大連続の勝ち:
28 (60.23 CHF)
最大連続利益:
577.22 CHF (2)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
61.79%
最大入金額:
32.44%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.08
長いトレード:
572 (42.34%)
短いトレード:
779 (57.66%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
0.28 CHF
平均利益:
10.17 CHF
平均損失:
-49.48 CHF
最大連続の負け:
12 (-4 678.05 CHF)
最大連続損失:
-4 678.05 CHF (12)
月間成長:
1.84%
年間予想:
22.29%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
760.40 CHF
最大の:
4 701.41 CHF (86.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
73.16% (4 701.66 CHF)
エクイティによる:
67.43% (4 317.07 CHF)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 434
NZDCAD 267
AUDNZD 228
GBPAUD 103
EURCAD 93
EURGBP 72
EURAUD 57
GBPCHF 44
EURCHF 37
AUDUSD 16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD -59
NZDCAD -158
AUDNZD 379
GBPAUD 211
EURCAD -81
EURGBP -34
EURAUD 28
GBPCHF 49
EURCHF -12
AUDUSD 63
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 21K
NZDCAD 9.5K
AUDNZD -1.5K
GBPAUD 5.6K
EURCAD -707
EURGBP 203
EURAUD 1.5K
GBPCHF 1.3K
EURCHF 232
AUDUSD 942
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +354.49 CHF
最悪のトレード: -740 CHF
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +60.23 CHF
最大連続損失: -4 678.05 CHF

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
FxGrow-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.15 × 62
ICMarketsEU-MT5-2
0.33 × 97
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
Tradeview-Live
0.50 × 2
PacificUnionLLC-Live
0.61 × 23
ICMarketsSC-MT5
0.63 × 1327
CapitalPointTrading-MT5-4
0.92 × 12
VantageInternational-Live 13
1.00 × 3
Exness-MT5Real7
1.07 × 14
VantageInternational-Live 3
1.23 × 40
ICMarketsSC-MT5-2
1.38 × 12268
TradeMaxGlobal-Live
1.40 × 15
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
itexsys-Platform
1.68 × 31
FPMarkets-Live
1.96 × 226
BlueberryMarkets-Live
2.42 × 33
BlackBullMarkets-Live
2.72 × 43
FPMarketsLLC-Live
2.81 × 756
Exness-MT5Real8
2.86 × 96
ICMarkets-MT5-4
3.00 × 1
61 より多く...
多远？看你啦
レビューなし
2026.01.06 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 21:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 00:54
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.04.04 16:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 15:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 14:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 00:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.25 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 13:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.30 04:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.29 19:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.18 21:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.18 14:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.17 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 17:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください