- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 351
利益トレード:
1 127 (83.41%)
損失トレード:
224 (16.58%)
ベストトレード:
354.49 CHF
最悪のトレード:
-740.46 CHF
総利益:
11 458.45 CHF (136 944 pips)
総損失:
-11 084.47 CHF (98 811 pips)
最大連続の勝ち:
28 (60.23 CHF)
最大連続利益:
577.22 CHF (2)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
61.79%
最大入金額:
32.44%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.08
長いトレード:
572 (42.34%)
短いトレード:
779 (57.66%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
0.28 CHF
平均利益:
10.17 CHF
平均損失:
-49.48 CHF
最大連続の負け:
12 (-4 678.05 CHF)
最大連続損失:
-4 678.05 CHF (12)
月間成長:
1.84%
年間予想:
22.29%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
760.40 CHF
最大の:
4 701.41 CHF (86.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
73.16% (4 701.66 CHF)
エクイティによる:
67.43% (4 317.07 CHF)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|434
|NZDCAD
|267
|AUDNZD
|228
|GBPAUD
|103
|EURCAD
|93
|EURGBP
|72
|EURAUD
|57
|GBPCHF
|44
|EURCHF
|37
|AUDUSD
|16
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|-59
|NZDCAD
|-158
|AUDNZD
|379
|GBPAUD
|211
|EURCAD
|-81
|EURGBP
|-34
|EURAUD
|28
|GBPCHF
|49
|EURCHF
|-12
|AUDUSD
|63
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|21K
|NZDCAD
|9.5K
|AUDNZD
|-1.5K
|GBPAUD
|5.6K
|EURCAD
|-707
|EURGBP
|203
|EURAUD
|1.5K
|GBPCHF
|1.3K
|EURCHF
|232
|AUDUSD
|942
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +354.49 CHF
最悪のトレード: -740 CHF
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +60.23 CHF
最大連続損失: -4 678.05 CHF
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.15 × 62
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.33 × 97
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
Tradeview-Live
|0.50 × 2
|
PacificUnionLLC-Live
|0.61 × 23
|
ICMarketsSC-MT5
|0.63 × 1327
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.92 × 12
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|1.07 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|1.23 × 40
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.38 × 12268
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.40 × 15
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
itexsys-Platform
|1.68 × 31
|
FPMarkets-Live
|1.96 × 226
|
BlueberryMarkets-Live
|2.42 × 33
|
BlackBullMarkets-Live
|2.72 × 43
|
FPMarketsLLC-Live
|2.81 × 756
|
Exness-MT5Real8
|2.86 × 96
|
ICMarkets-MT5-4
|3.00 × 1
