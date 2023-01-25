- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 269
Profit Trade:
1 062 (83.68%)
Loss Trade:
207 (16.31%)
Best Trade:
354.49 CHF
Worst Trade:
-740.46 CHF
Profitto lordo:
10 792.49 CHF (124 924 pips)
Perdita lorda:
-10 672.21 CHF (91 052 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (60.23 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
577.22 CHF (2)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
60.79%
Massimo carico di deposito:
32.44%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.03
Long Trade:
532 (41.92%)
Short Trade:
737 (58.08%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.09 CHF
Profitto medio:
10.16 CHF
Perdita media:
-51.56 CHF
Massime perdite consecutive:
12 (-4 678.05 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-4 678.05 CHF (12)
Crescita mensile:
1.71%
Previsione annuale:
22.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
760.40 CHF
Massimale:
4 701.41 CHF (86.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.16% (4 701.66 CHF)
Per equità:
67.43% (4 317.07 CHF)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|400
|NZDCAD
|257
|AUDNZD
|190
|GBPAUD
|103
|EURCAD
|93
|EURGBP
|72
|EURAUD
|57
|GBPCHF
|44
|EURCHF
|37
|AUDUSD
|16
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-265
|NZDCAD
|-189
|AUDNZD
|356
|GBPAUD
|211
|EURCAD
|-81
|EURGBP
|-34
|EURAUD
|28
|GBPCHF
|49
|EURCHF
|-12
|AUDUSD
|63
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|17K
|NZDCAD
|9K
|AUDNZD
|-1K
|GBPAUD
|5.6K
|EURCAD
|-707
|EURGBP
|203
|EURAUD
|1.5K
|GBPCHF
|1.3K
|EURCHF
|232
|AUDUSD
|942
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +354.49 CHF
Worst Trade: -740 CHF
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +60.23 CHF
Massima perdita consecutiva: -4 678.05 CHF
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.09 × 55
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.33 × 97
|
Tradeview-Live
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
PacificUnionLLC-Live
|0.61 × 23
|
ICMarketsSC-MT5
|0.63 × 1327
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.92 × 12
|
Exness-MT5Real7
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.38 × 12192
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.40 × 15
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
itexsys-Platform
|1.68 × 31
|
FPMarkets-Live
|1.96 × 226
|
BlueberryMarkets-Live
|2.42 × 33
|
FPMarketsLLC-Live
|2.47 × 689
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.69 × 1451
|
BlackBullMarkets-Live
|2.74 × 34
|
Exness-MT5Real8
|2.89 × 95
|
ICMarkets-MT5-4
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|3.21 × 57
步步为营
Non ci sono recensioni
