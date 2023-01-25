SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / I388 Dig in at every step
Guan Xi Liang

I388 Dig in at every step

Guan Xi Liang
0 recensioni
140 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -3%
ICMarketsSC-MT5-2
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 269
Profit Trade:
1 062 (83.68%)
Loss Trade:
207 (16.31%)
Best Trade:
354.49 CHF
Worst Trade:
-740.46 CHF
Profitto lordo:
10 792.49 CHF (124 924 pips)
Perdita lorda:
-10 672.21 CHF (91 052 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (60.23 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
577.22 CHF (2)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
60.79%
Massimo carico di deposito:
32.44%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.03
Long Trade:
532 (41.92%)
Short Trade:
737 (58.08%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.09 CHF
Profitto medio:
10.16 CHF
Perdita media:
-51.56 CHF
Massime perdite consecutive:
12 (-4 678.05 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-4 678.05 CHF (12)
Crescita mensile:
1.71%
Previsione annuale:
22.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
760.40 CHF
Massimale:
4 701.41 CHF (86.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.16% (4 701.66 CHF)
Per equità:
67.43% (4 317.07 CHF)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 400
NZDCAD 257
AUDNZD 190
GBPAUD 103
EURCAD 93
EURGBP 72
EURAUD 57
GBPCHF 44
EURCHF 37
AUDUSD 16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -265
NZDCAD -189
AUDNZD 356
GBPAUD 211
EURCAD -81
EURGBP -34
EURAUD 28
GBPCHF 49
EURCHF -12
AUDUSD 63
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 17K
NZDCAD 9K
AUDNZD -1K
GBPAUD 5.6K
EURCAD -707
EURGBP 203
EURAUD 1.5K
GBPCHF 1.3K
EURCHF 232
AUDUSD 942
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +354.49 CHF
Worst Trade: -740 CHF
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +60.23 CHF
Massima perdita consecutiva: -4 678.05 CHF

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
FxGrow-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.09 × 55
ICMarketsEU-MT5-2
0.33 × 97
Tradeview-Live
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
PacificUnionLLC-Live
0.61 × 23
ICMarketsSC-MT5
0.63 × 1327
CapitalPointTrading-MT5-4
0.92 × 12
Exness-MT5Real7
1.07 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
1.38 × 12192
TradeMaxGlobal-Live
1.40 × 15
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
itexsys-Platform
1.68 × 31
FPMarkets-Live
1.96 × 226
BlueberryMarkets-Live
2.42 × 33
FPMarketsLLC-Live
2.47 × 689
ICMarketsSC-MT5-4
2.69 × 1451
BlackBullMarkets-Live
2.74 × 34
Exness-MT5Real8
2.89 × 95
ICMarkets-MT5-4
3.00 × 1
Exness-MT5Real15
3.21 × 57
56 più
步步为营
Non ci sono recensioni
2025.08.04 00:54
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.04.04 16:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 15:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 14:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 00:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.25 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 13:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.30 04:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.29 19:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.18 21:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.18 14:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.17 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 17:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.15 23:17
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.07.15 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.15 20:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Copia

